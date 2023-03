Mangiare da un concorrente di Masterchef costa solo 35 euro! Ecco da chi e dove

Sapete che alcuni concorrenti delle edizioni passate di Masterchef non hanno vinto, ma ugualmente iniziato a lavorare nel mondo culinario?



Sicuramente chi si aggiudica il montepremi di Masterchef di ben 100.000 euro e la possibilità di scrivere il proprio libro di ricette avrà un percorso sicuramente più facile per sfondare nel settore gastronomico. Eppure c’è chi nonostante non sia neanche arrivato alla finalissima, o persino alla top five è riuscito comunque ad aprire il proprio ristorante, realizzando il sogno di vivere cucinando. Oggi parleremo di un concorrente che ha partecipato al programma che da sempre va in onda su Sky, nello specifico ha gareggiato nella nona edizione. La concorrente che oggi ha un locale a conduzione familiare, si era classificata dodicesima su 20 concorrenti in gara, edizione vinta ad Antonio Lorenzon, l’Art director di 43 anni.

Avete capito di quale concorrente stiamo parlando? La scorsa estate persino Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno mangiato nella sua bellissima tenuta.

Mangiare da Anna Maria Magi, concorrente di Masterchef 9, costa solamente 35 euro!

Decide di partecipare a Masterchef in quanto, per tutta la vita, è stata una casalinga e ha sempre cucinato per i suoi famigliari. A 55 anni aveva voglia di cambiare vita. Riesce ad arrivare 12ª nella competizione, vincendo tre prove della master class e tre uscite in esterna con la brigata. Dopo l’eliminazione non sia di certo dà per vinta e ha deciso di aprire la sua locanda che si trova a Lequile in provincia di Lecce e si chiama L’oca Fifì.

Sul suo profilo Instagram Annamaria si definisce come una cuoca e non come una chef. Nel suo ristorante ci sono dei menù fissi, così come i prezzi ed ogni pietanza è studiata con l'intento di rispettare la stagionalità e reperibilità dei prodotti al mercato. Con 35 euro a persona, si può consumare un menù di quattro portate ovvero: antipasto della casa, prima a scelta, seconda scelta, contorno e dessert Con 28 euro, si ha una portata in meno. Esattamente come quando ha partecipato alla sfida culinaria, la Magi propone una cucina di casa che si basa soprattutto sulla tradizione salentina anche se sono disponibili nel menù alcune ricette tipiche del nord che ha imparato a cucinare proprio durante la competizione a Masterchef, in particolar modo nelle uscite in esterne.

Moltissime sono le recensioni che si trovano online e possiamo affermare che molti oltre ad apprezzare il buon cibo dicono di sentirsi coccolati dalla famiglia di Anna Maria che tratta con estrema gentilezza tutti i commensali. Presente ovviamente anche la carta dei vini e dei caffè. La struttura ricorda le tipiche dimore pugliesi in pietra bianca, con pavimenti decorati e arredo essenziale: semplice, ma estremamente elegante.

LEGGI ANCHE>>>Edoardo Franco, il vincitore di Masterchef 12 lancia l'annuncio che tutti aspettavano: "Oggi è il grande giorno"