Benedetta Parodi, altro che maionese! La sua Mayocado è una versione molto più gustosa e light

Benedetta Parodi mostra la ricetta segreta della sua salsa all’avocado, è molto più light gustosa della classica maionese

La sorella della giornalista Cristina Parodi, Benedetta si è fatta spazio anche lei nel mondo dello spettacolo. Se la maggiore ha scelto come strada la comunicazione presentando al Tg, Benedetta ha puntato tutto sulla sua grande passione: la cucina. Inizia a pubblicare tantissimi libri di ricette seguiti a ruota anche da alcuni piccoli spazi in TV dove mostra passo passo come replicare le sue ricette, fino ad arrivare alla conduzione di Bake Off Italia. Con l’avvento dei social ha iniziato a condividere anche sul suo canale ufficiale di YouTube e sul suo account di Instagram le sue ricette: “zia bene” , il suo profilo, conta oltre 1 milione di follower. Anche in questo momento Benedetta è impegnata con delle riprese di un programma che molto probabilmente, anzi sicuramente, avrà come fil rouge il mondo culinario.

Prima di aspettare la messa in onda del nuovo progetto della Parodi, possiamo comunque trarre ispirazione e replicare le sue ricette che spesso condivide con i suoi fan. Questa volta ad averci incuriosito è una salsa che ha la stessa consistenza della maionese, ma è molto più light, genuina, proteica e ricca di grassi buoni. Ecco come replicarla e come l'ha abbinata Benedetta.

Mayocado: ecco come si chiama la maionese light di Benedetta Parodi. Replicarla è semplicissimo

Perfetta per farcire tantissimi panini o le piade la Mayocado è un’ottima salsa da replicare anche per intingere snack. Rispetto la maionese classica è molto più light e serviranno pochi ingredienti per prepararla: essenziale avere un frullatore ad immersione. Iniziate a sbucciando l’avocado, privandolo anche del nocciolo. Aggiungete poi il lime per evitare che il frutto annerisca. A filo bisogna aggiungere 50g di latte di riso e 100g di olio di semi. Correggete di sale e se siete fan del piccante esattamente come nel guacamole, altra ricetta che si prepara con l’avocado, potete aggiungere un po’ di tabasco o del pepe.

Importantissimo è montare tutto con un frullatore ad immersione per far si che con l’aria incorporata aiuti a far venire una consistenza cremosa, soffice e vellutata come quella della maionese classica.

Benedetta la utilizza per farcire delle piadine realizzate con farina di ceci e guarnite con gamberetti e insalata o lattuga e salmone affumicato. Uno spuntino sano rapido e veloce, ma che non rinuncia di certo ai gusti particolari che tanto piacciono a Benedetta.

LEGGI ANCHE>>>>Benedetta Parodi, la sua vellutata al pomodoro ha il sapore degli State! Gustosissima e facile da preparare