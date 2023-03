Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Ezio e Gloria sono stati insieme, cosa accadrà con Veronica e Gemma?

Il Paradiso delle Signore, cosa farà Gemma dopo il tradimento di Ezio? La ragazza si era convinta, ma ora rischia grosso

Cosa andrà in onda nella puntata di oggi, 22 marzo 2023? Il Paradiso delle Signore sta tenendo tutti i telespettatori con il fiato sospeso visto che, diversi assetti, stanno nuovamente cambiando. Nella scorsa puntata le Veneri sono venute a conoscenza del tradimento di Flora e Matilde che hanno deciso di lavorare in un nuovo Grande Magazzino, che sta per aprire proprio dirimpetto al Paradiso. Ormai era impossibile tenerlo nascosto visto che la sfilata si sta per avvicinare e qualcuno deve presentarla al posto di Flora. Vito invece si presenta a casa della sa fidanzata con tanto di cannoli raccontando una bugia: Maria non sa cosa sta succedendo alla sua azienda in Australia, ma Irene lo becca parlare con una donna misteriosa e chiede ad Alfredo di venire a capo della questione.

La puntata si era conclusa con una notizia scottante, dopo aver gettato la spugna, Gloria si trova sempre più vicino al suo ex Ezio e padre di sua figlia Stefania. Succederà proprio quello che non doveva accadere!

Ezio e Gloria finiscono insieme: Veronica e Gemma rischiano tutto

In queste puntate Ezio si era fatto in 4 per convincere Gemma a far crescere il bambino che la ragazza aspetta a lui e la compagna Veronica. Dopo averle presentato una ragazza madre che ha dovuto far fronte a tutte le difficoltà della genitorialità, in qualità di donna single a cavallo tra gli anni '50 e 60, Gemma di si convince e accetta la proposta della madre e del compagno. Peccato che, proprio quando tutto sembrava esser risolto, Gloria si avvicina sempre di più ad Ezio. I due ex trascorrono insieme una notte di passione ed il giorno seguente, assalito dai sensi di colpa, prende una decisone che sarà definitiva per la vita di Gemma e Veronica.

Nel frattempo Tancredi vede Matilde sempre più turbata per aver abbandonato e rotto con Adelaide. Flora e Maria arriveranno alla resa dei conti e quest'ultima, immensamente delusa che l'amica sarta ha abbandonato il Paradiso ad un passo dalla sfilata. Vittorio decide di organizzare un'altra sfilata per presentare la nuova collezione. Intanto Alfredo ha scoperto tutto sull'incontro di Vito e la donna misteriosa e lo comunica ad Irene.

