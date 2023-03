Jasmine Carrisi, che sgarro a papà Albano! Lo ha fatto davvero

Jasmine Carrisi si espone sui social e lascia tutti senza parole: altro che papà Albano, la figlia del cantante e di Loredana Lecciso ha una passione per...

La prima figlia del cantante di Cellino San Marco Albano e della giornalista-showgirl, Loredana Lecciso, Jasmine Carrisi, in occasione della festa del papà, la scorsa domenica, è stata ospitata insieme a suo fratello Yari da Mara Venier. Ovviamente Albano quando ha visto entrare in studio i suoi due figli così uniti, nonostante siano nati da due relazioni differenti, ha mostrato tutto il suo orgoglio alla conduttrice. Appassionarsi alla musica, essendo figli di Albano, è stato per i figli del cantante un processo naturale. Yari ha sfornato tantissime canzoni, mentre sua sorella Jasmine è solamente all’inizio di questo nuovo percorso. Dopo l’uscita della rivisitazione della canzone di Mina ‘Nessuno mai’, avvenuta questa estate, prodotta insieme a Clementino e suo padre, questa volta Jasmine sta portando avanti un progetto senza l’aiuto di grandi nomi. Tra pochissimo dovrebbe debuttare con un nuovo singolo.

Jasmine Carrisi, che sgarro a papà Albano! Ecco cosa ha condiviso con i suoi follower

Jasmine è esattamente la fotocopia di sua mamma Loredana, anche se gli occhi azzurri e la passione per la musica li ha ereditati da suo padre Albano. Lo scorso anno proprio insieme al suo papà sono stati invitati da Antonella Clerici nella trasmissione The Voice senior, in qualità di giudici. Molti pensavano che Jasmine si trovasse lì solamente grazie al padre, ma in realtà la ragazza ha dimostrato di avere una grandissima preparazione sulle canzoni del panorama italiano ed internazionale. Attualmente è occupata con l’uscita del suo prossimo singolo e ritiene che i suoi fan non siano pronti a questo successo al quale sta lavorando ormai da mesi.

Ieri, sul suo profilo Instagram, ha rivelato di essere sempre in ritardo per una ragione ben precisa: mentre si prepara canticchia tantissime canzoni: peccato che tra queste che intona, nessuna e di suo padre.

Persino in giro con il suo migliore amico Pierangelo Greco, Jasmine si diverte a cantare passeggiando e la canzone che sceglie è Tango di Tananai. Ancora una volta si è dimenticata delle iconiche canzoni di suo papà, prediligendo gli ultimi successi. Una passione quella per Tananai che condivide con una delle più care amiche di suo padre: la conduttrice di Domenica In.

