Daniele Dal Moro senza freni! Dopo l'espulsione dal Gf Vip sbugiarda tutti

Daniele Dal Moro è incontenibile: dopo la storia minacciosa con il coltello, arrivano altri segnali della sua ira 'veneta'

Il programma di Alfonso Signorini è stato ripreso dei vertici del palinsesto nazionale Mediaset. Secondo quanto ha dichiarato lo stesso conduttore, è intervenuto persino Pier Silvio Berlusconi ricordandogli che, il suo programma, entrava tutti i giorni nelle case degli italiani. Era giusto quindi moderare i toni e gli atteggiamenti: da quel momento non ci sarebbero state seconde possibilità per nessuno. Il primo a pagarne le conseguenze è stato Edoardo Donnamaria che, per strappare con violenza il piatto da mano ad Antonella Fiordelisi, rispondendo con toni anche molto duri, è stato immediatamente espulso. Se per il volto di Forum hanno aspettato la messa in onda della puntata, per Daniele Dal Moro non c’è stato nulla da fare: prelevato dalla casa è stato immediatamente cacciato senza nemmeno arrivare alla puntata di lunedì.

Da quel momento Daniele è subito tornato in possesso del suo telefono ha iniziato a pubblicare tantissimi contenuti contro la trasmissione. Stando a quanto dichiara attualmente, per ragioni contrattuali, non può ancora esporre il suo punto di vista, ma ha promesso che a breve lo farà. Intanto pubblica dei contenuti che lasciano intendere che senta la mancanza di Oriana e che sia estremamente convinto, che questo sia il Grande Fratello dei figli e figliastri.

Daniele Dal Moro senza freni attacca duramente il Grande Fratello e non solo: ecco che è entrato nel suo mirino

Persino Edoardo Donnamaria, una volta uscito dalla casa sembra aver visto dei video che gli hanno fatto cambiare idea sulle sue amicizie. Da cosa lo possiamo dedurre? Edoardo si è recato più e più volte fuori la casa di Cinecittà con il megafono per urlare messaggi alla sua Antonella, degli amici, non ha mai fatto parola. Negli ultimi giorni si era anche scontrato con Daniele, ma sembra che in questo momento abbiano lo stesso opinione sul programma e sui concorrenti.

Come se non bastasse, dopo la storia in cui Daniele mostrava un coltello e affermava che qualcuno primo poi avrebbe pagato le conseguenze delle proprie azioni, il veneto ha visto dei video una volta uscito che l’hanno portato a pubblicare anche queste storie.

Daniele butta nel pattume il libro di Martina Nasoni e pubblica un video in cui la sua ex nella casa metteva in scena, secondo lo squalificato una avere propria telenovelas. Nonostante abbia dichiarato che non può ancora parlare sembra che Daniele si stia già levando qualche sassolino dalla scarpa pubblicando questi contenuti, a volte troppo crudi, ma comunque che fanno capire perfettamente il suo punto di vista.

