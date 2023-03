Daniele Dal Moro ai limiti della censura: dopo l'espulsione l'ha fatta grossa!

Daniele Dal Moro espulso dalla casa del Gf Vip è fuori controllo: questa volta l'ha fatta grossa!

Quest'edizione del Grande Fratello Vip che ormai sta per giungere al termine, non è stata per nulla facile per Alfonso Signorini che più volte ha dovuto riprendere i suoi concorrenti. I toni, i modi, il linguaggio e persino l'abbigliamento di alcuni concorrenti, sono diventati veramente troppo eccessivi per l'azienda tanto che, Pier Silvio Berlusconi, ha deciso di eliminare alcune puntate e iniziare a censurare i concorrenti. Dopo il richiamo dai piani alti i partecipanti, così come il conduttore e le opinioniste, sono stati avvisati: non ci sarebbero state seconde possibilità per nessuno. Il primo a commettere un grave errore è stato Edoardo Donnamaria, espulso dalla casa per essersi rivolto in maniera aggressiva alla sua fidanzata Antonella Fiordelisi. Dopo la puntata di giovedì scorso, anche Daniele Dal Moro, parlando con Oriana, ha avuto un comportamento per alcuni troppo violento per poter continuare a restare all'interno della casa.

Per Daniele non c'è stato neanche il tempo di arrivare alla prossima puntata: è stato prelevato e mandato via. Da quel momento sui social sta continuando a pubblicare tantissimi contenuti contro la trasmissione, ma questa volta l'ha fatta grossa!

Daniele Dal Moro ha esagerato: ecco l'ultimo contenuto che ha pubblicato di pessimo gusto

Alcuni ritengono la sua squalifica legittima mentre altri continuano a sostenerlo tanto che l'hashtag #iostocondaniele è andato in tendenza su Twitter. Non appena viene prelevato pubblica una storia annunciando che ha tanto da raccontare al suo pubblico e arriva poi il primo post.

Subito dopo mostra a tutti che, tra i suoi bagagli ha trovato anche una lettera di Oriana: secondo la produzione è stato proprio il loro modo di scherzare che era inadeguato alla nuova politica del programma.

Come se non bastasse, la produzione, confessa Daniele, sembra essersi messo in contatto con l'ex concorrente che non ha per nulla gradito il cambio di rotta.

Dopo questi post molti hanno iniziato a supportarlo, proprio in quanto hanno iniziato a credere alla buona fede del ragazzo nel suo gesto e del comportamento ambiguo della produzione. Peccato però che Daniele non riesce proprio a gestire la sua rabbia e questo contenuto, lascia interdetti i fan.

"Qualcuno pagherà", con tanto di coltello in vista, sembra veramente estrema come reazione ad una squalifica. In molti avevano creduto a Daniele, ma questa storia è un vero e proprio scivolone.

