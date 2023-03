Giacomo Giorgio confessa di avere un'ossessione assurda: "Per molti sarà strano ma io.."

Giacomo Giorgio confessa di avere un'ossessione che in molti reputeranno sicuramente bizzarra: ecco di cosa si tratta

Da quando ha partecipato alla serie di successo Rai Mare Fuori, Giacomo Giorgio è uno degli attori più seguiti e chiacchierati di sempre. La sua interpretazione di Ciro Ricci è stata estremamente convincente tenendo in conto che, dopo la prima serie, sono nate tantissime polemiche tra i fan. Moltissimi credevano infatti che il suo personaggio non potesse morire con la dinamica che si è verificata nel magazzino del carcere minorile e, fino all’ultimo, hanno sperato che in realtà fosse solo una messa in scena per far evadere il temutissimo Ciro. Nella seconda stagione, molti più fan hanno iniziato a pensare che in realtà Ciro non fosse realmente morto, ma che si nascondesse da qualche parte. Solamente nella terza serie, dal comportamento di sua sorella Rosa e soprattutto di suo padre Don Salvatore tutti i fan sì sono ormai rassegnato all’idea che Ciro posso nascondersi da qualche parte.

Avendo ottenuto tutto questo successo, gli autori della serie non hanno voluto rinunciare a Giacomo Giorgio ed hanno deciso comunque di farlo partecipare e portarlo in scena tramite dei ricordi dei ragazzi.

Giacomo Giorgia ha una strana ossessione: non lo diresti mai!

In questo periodo sono stati spesso ospiti in diverse trasmissioni per promuovere la terza stagione della serie Mare Fuori. Giacomo Giorgio, così come quasi tutti i suoi colleghi, ha rilasciato tantissime interviste, dove abbiamo conosciuto meglio non solo l'attore, ma anche sul suo personaggio. Potremmo affermare che ormai di Giacomo conosciamo veramente tutto eppure, durante l’intervista Vanity Fair, ci ha stupito ancora una volta con una confessione: Giacomo ammette di avere un'ossessione.

Come dichiara lui stesso, la sua ossessione può sembrare strana, ma in realtà si cela qualcos'altro dietro al suo comportamento. Confessa che, quando si trova in mezzo alle persone, gli piace trovare qualcuno da osservare e cercare di capire che cosa stia pensando in quel momento. Un’abitudine che per molti potrà essere considerata assurda ma che, pensandoci bene, effettivamente non è strano per un attore: dovendo interpretare tanti ruoli è normale cercare di immedesimarsi in tutte le persone che ogni giorno, potrebbero rappresentare il suo prossimo personaggio.

