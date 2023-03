Masterchef12, Nicola Longanesi dopo la seconda sconfitta non getta la spugna: "Ecco cosa farò"

Nicola Longanesi finalmente ha capito che strada percorrere dopo esser stato eliminato per la seconda volta da MasterChef

La dodicesima edizione della sfida culinaria che andava in onda ogni giovedì su Sky, ha visto trionfare Edoardo Franco. Lo chef con un look decisamente sopra le righe, aveva subito catturato l’attenzione dei giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli. Nonostante alcuni scivoloni, come la melanzana del pre dessert e il dolce non riuscito il giorno della finale, Edoardo è riuscito ugualmente abbattere Hue e Bubu. A fare il tifo per lui in balconata ci sono stati la maggior parte dei concorrenti. Ciò che tutti hanno sempre apprezzato di Franco è stato il fatto che ha sempre cercato di creare gruppo. Ad assistere però a questa sfida finale dalla balconata, con l’amaro in bocca, è stato Nicola Longanesi che, per la seconda volta ha sfiorato la possibilità di vincere la competizione.

Durante la formazione della master class, ai live Cooking a riconoscerlo subito è Bruno Barbieri. Quando Nicole aveva solamente 12 anni, ha deciso di partecipare al format del programma che vede sfida per l’appunto i mini chef. Ad eliminarlo è stato proprio il giudice bolognese e, questa volta era ritornato per stupirlo.

Nicola Longanesi dopo la seconda sconfitta: ecco cosa farà adesso

Durante la seconda stagione dello show culinario Junior Masterchef Italia, Nicola Longanesi aveva solamente 12 anni ed ha dovuto togliersi il grembiule proprio nell’ultima puntata prima della finalissima. A trionfare in quell’edizione è stato Andrea Picchione, concorrente solamente di un anno più grande.

Dopo aver studiato nuove tecniche di preparazione, Nicola torna nella versione dedicata agli adulti. Questa volta però la sfida è decisamente più tosta e Nicola viene eliminato prima ancora di rientrare nella top 10. Si qualifica infatti dodicesimo, ma prima di lasciare nuovamente la classe, dichiara che non abbandonerà mai il suo sogno di diventare uno chef. In questi anni ha intrapreso un percorso di studi in scienze gastronomiche che sembra aver ripreso successivamente la fine del suo percorso al programma. Nicola forse ha voluto strafare e ha capito, dopo questa seconda eliminazione, che forse la chiave della sua cucina, si nasconde nella tradizione.

Sui social sta continuando a pubblicare tantissime ricette, sicuramente meno complesse rispetto a quello che ha provato a mostrare ai giudici. I suoi cappelletti romani cucinato in compagnia dalla nonna inoltre, sembrano averlo riavvicinato alle sue origini e alla cucina che è meglio gli riesce.

