Masterchef 12, quello che è successo a Hue dopo la finale: la concorrente stenta a crederci

La concorrente della 12ª edizione di MasterChef Italia, la vietnamita Hue, dopo la finale scopre di avere una fan famosissima

La 12ª edizione di MasterChef Italia si è conclusa con la vittoria di Edoardo Franco. Lo chef sopra le righe, si presenta ai live cooking, dichiarando che nella vita ha fatto tantissimi lavori, ma per una volta voleva dare spazio alla sua passione: la cucina. Edoardo arriva in finale con due temutissimi concorrenti: il cuoco nato nella costiera amalfitana, cresciuto in Sardegna, conosciuto da tutti con il nome di Bubu, e la vietnamita Hue.

I tre propongono agli chef Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli dei menù che ricordano sicuramente le loro origini. Quello di Edoardo si basa sui sapori dei suoi viaggi, Bubu crea un mix tra la tradizione campana e quella sarda, mentre Hue continua a riproporre alimenti e sapori vietnamiti.

Hue, la finalista di Masterchef 12, resta senza parole: una sua fan è famosissima

Subito dopo la finalissima, i tre concorrenti sono stati sommersi da commenti non solo dei propri fan, ma anche dal alcuni ex volti noti del programma. Hue ha ricevuto una proposta in aspettata da Irene, la concorrente della 10ª edizione. Una proposta che l’aveva lasciata senza parole, ma mai si sarebbe aspettata di scoprire, una volta terminato il programma, di avere una fan veramente famosissima: si tratta di uno chef stellata.

La concorrente, da sempre fan della cucina italiana, si ferma ad osservare il menù del Ristorante Caino, gestito dalla chef stellata Valeria Piccini. Il segreto dei suoi piatti e quello di restare sempre ferma sulla tradizione, inserendo spunti creativi. La chef rientra fra le top ten delle donne stellate. Passione ed intuito, contraddistinguono la sua cucina. Anche i piatti poveri riescono ad ottenere grazie a Valeria un aspetto gourmet. Hue si ritrova, inaspettatamente faccia a faccia con Valeria: la chef abbandono la sua cucina in quanto ha riconosciuto la concorrente del programma in cui si sfidano chef emergenti.

Appassionata di cucina, Hue ogni volta che passa vicino un ristorante si ferma per osservare il menù per scoprirne gli abbinamenti di sapori, soprattutto se si tratta di un menù di una chef stellata. Questa volta però a restare sorpresa è stata Valeria che ha riconosciuto la concorrente ed ha deciso di presentarsi. La vietnamita incredula stenta a crederci che uno chef stellata abbia voluto scambiare due chiacchiere proprio con lei.

LEGGI ANCHE>>>Masterchef 12, dopo la vittoria di Edoardo Hue riceve una proposta inaspettata