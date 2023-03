Noemi Bocchi assalita sul web per la sua malattia: "C'è chi sta molto peggio!"

La nuova compagna del calciatore giallo rosso Francesco Totti pubblica un post parlando delle difficoltà della sua malattia. Il web la prende di mira

Moltissime persone si sono sempre scagliati contro la nuova compagna del calciatore Francesco Totti. Non appena l’ottavo re di Roma ha annunciato tramite comunicato ANSA la sua separazione dalla conduttrice dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi, tantissime sono state le persone che hanno ritenuto Noemi il reale motivo della rottura della coppia storica. Nessuno avrebbe infatti mai immaginato che, dopo 20 anni di matrimonio e tre figli, i due sarebbero giunti al punto di rottura. Inizialmente si parlava di ipotetiche relazioni di Ilary con dei giovani ballerini conosciuti nel periodo delle sue trasferte a Milano durante la conduzione dell’Isola dei Famosi. Successivamente figura il nome di Noemi Bocchi come nuova compagna del calciatore e tutti credono che sia stata lei ad aver diviso la coppia.

Francesco e di Ilary per un primo momento hanno cercato di mantenere il silenzio per tutelare i figli, fino a quando il calciatore non ha deciso di esporsi per la prima volta, annunciando che in realtà Noemi è stata una figura importantissima che l’ha aiutato a superare tantissime difficoltà.

Noemi Bocchi assalita sul web: ecco cosa ha scatenato la polemica

Se Ilary Blasi continua a vivere nella bellissima villa all’Eur, Francesco Totti non ho perso tempo e ha deciso di prendere un attico dove si è trasferito con Noemi e i suoi figli. Ultimamente anche Ilary è uscita allo scoperto, mostrando a tutti il suo nuovo fidanzato: l’imprenditore Bastian Miuller.

Da quando è diventata ufficialmente la nuova compagna di Francesco, Noemi ha visto i suoi numeri su Instagram aumentare sempre di più. Con i suoi follower ha voluto condividere anche la sua patologia che definisce ‘invalidante’ nonostante possa essere curata. Forse pensava che confidarsi a cuore aperto con i suoi follower gli avrebbe dato coraggio, ma in realtà tutto gli si è ritorto contro.

Noemi soffre di diastasi addominale e successivamente un intervento chirurgo, può ritornare alla vita di sempre. Ecco perché, chi soffre di patologie ancor più gravi, si scaglia contro la compagna del calciatore, soprattutto, per averla definita invalidante quando c’è chi realmente lotta tutti i giorni per compiere piccoli gesti quotidiani.

