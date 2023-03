Belve Ornella Vanoni a ruota libera: la dichiarazione su una canzone di Mina: "È volgare"

Ornella Vanoni è la prima ospite dell'ultima puntata di Belve: la conduttrice Francesca Fagnani stenta a credere alle dichiarazioni della diva

Come primo ospite dell'ultima puntata di Belve che, dopo Sanremo ha debuttato in prima serata, Francesca Fagnani ha voluto fortemente Ornella Vanoni. La donna è amatissima non solo dalla generazione dei 'Boomer' che sono cresciuti con le sue canzoni, ma anche e soprattutto dalla generazione Z che, sui social, vanno pazzi per la sua schiettezza e sincerità. Chi meglio della Fagnani, poteva dar vita ad un intervista che, in men che non si dica è diventata viralissima sul web. Basti pensare che persino la sarcastica conduttrice, più e più volte non riesce a trattenersi dalle risate causate dalle risposte spiazzanti della cantante. Tra queste, c'è anche una dichiarazione su Mina che ha lasciato tutti senza parole.

Ornella Vanoni su Mina: "Quella canzone è volgare, si riferisce proprio a quello"

Alla domanda 'ha mai ricevuto fischi', Ornella Vanoni, ospite di Francesca Fagnani a Belve, dichiara: "Una volta stavo cantando in una piazza molto grande e ho sentito 'Mina, Mina' e invece diceva 'diva, diva', io in quel momento avevo il trip di Mina e gli ho urlato 'stro**o". Sembra quindi impossibile non parlare delle due cantanti che hanno raggiunto la notorietà quasi negli stessi anni e che all'inizio delle loro carriere, sono state spesso messe a paragone.

"C'è una canzone che le sarebbe piaciuto interpretare, che ha interpretato qualcun altro e che lei avrebbe fatto particolarmente bene?", è questa la domanda della Fagnani che da il via ai ricordi di Ornella che, a ruota libera non riesce più a trattenersi. "Non ho accettato, Grande grande grande, perché ho detto 'mamma, ma grande grande si capisce che cos'è , è volgare!'. Mia mamma mi disse che era un successo, e poi l'ha fatta Mina". Francesca stenta a crederci e dichiara: "Ma secondo lei voleva dire quello", (riferendosi al fatto che secondo Ornella quel 'grande, grande' si riferisce ad una parte dell'apparato riproduttivo maschile). La Vanoni conferma: "Secondo me sì, tu che pensi, sei grande grande grande sembrava così, sarò io che penso male".

