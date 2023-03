Viva Rai 2, Amadeus confessa a Fiorello: "Sono stato brutalmente cacciato", il racconto shock

Ospite nella trasmissione del suo caro amico e collega Rosario Fiorello, Amadeus spiazza tutti con una dichiarazione sul suo passato

La trasmissione di Fiorello, Viva Rai 2, continua a riscontrare un incredibile successo nonostante inizi di buon mattino. In compagnia di un corpo di ballo, tantissimi ragazzi e soprattutto della sua spalla destra Fabrizio Biggio, Fiorello registra a prima mattina degli ascolti clamorosi tanto che, sono sempre di più i volti noti del mondo dello spettacolo che accettano di partecipare alla sua trasmissione. Abbiamo visto ad esempio tutto il cast di Mare Fuori, o ancora Alessia Marcuzzi che nella settimana di Sanremo è stata la ballerina N 1 del suo corpo di ballo, o ancora Michelle Hunziker con Katia Follesa e Max Pezzali. Insomma, tutti amano Fiorello e vorrebbero partecipare alla sua trasmissione.

Questa mattina, ci sono dei personaggi d'eccezione: suo fratello Beppe che si fa spazio nella trasmissione di Fiorello per poter parlare del suo nuovo prodotto cinematografico, e lui... l'unico ed inimitabile ed amatissimo, direttore artistico del Festival di Sanremo: Amadeus.

La confessione di Amadeus che non ti aspetti: la reazione del conduttore di Viva Rai 2 spiazza i telespettatori

Questa mattina Viva Rai 2 è iniziata così.

Fiorello, Biggio, Amadeus e Beppe, erano tutti vestiti da preti. Dopo il primo stacchetto ha avuto inizio la trasmissione dove, come di consueto, Fiorello e Biggio leggono alcune notizie di cronaca ed attualità. Tutti i telespettatori però attendono solo lui: il direttore artistico di Sanremo. Amadeus accetta ben volentieri l'invito del suo amico che spesso è stato la sua spalla al festival della musica italiana. "Devo dire Amadeus che stamattina vestito da prete mi hai impressionato, ma tu da piccolo facevi catechismo, queste cose qua", chiede il padrone di casa e arriva la risposta del direttore che spiazza tutti.

"No, ho fatto da piccolo una volta il chirichetto e mi hanno cacciato perché ho bevuto tutto il vino". Fiorello stenta a crederci che il suo amico fosse così ribelle già dalla tenera età e dichiara: "Ma come ti hanno cacciato subito? Peccato, ti vedevo bene come prete; ti basterebbe solo lasciare la tua compagna e non avere figli, sai che lo puoi fare anche a 60 anni?". Amadeus scoppia a ridere così come tutti i presenti, come al solito Fiorello sa sempre come farci iniziare con il sorriso la giornata.

LEGGI ANCHE>>>Amadeus riceve un regalo inaspettato proprio come sua moglie Giovanna Civitillo: ecco di cosa si tratta