Laura Pausini e Paolo Carta convolano a nozze: tutti gli strani dettagli della cerimonia

Laura Pausini convola a nozze con Paolo Carta: alcuni dettagli delle nozze sono veramente particolari

La cantante Laura Pausini è finalmente convolata a nozze con il suo Paolo Carta, padre della sua unica figlia Paola. I due avevano annunciato che il 22 marzo sarebbero convolati a nozze ed iniziano a trapelare alcuni dettagli del loro rito d'amore. Dopo la nascita della loro bambina che ormai ha 10 anni, i due hanno deciso di consolidare il loro amore, giurandosi amore eterno. Alcuni pensavano che questo giorno non sarebbe mai arrivato visto che, Alda D'Eusanio, concorrente lo scorso anno al Grande Fratello Vip, aveva dichiarato durante una chiacchierata con alcuni inquilini che la Pausini stava con un chitarrista violento: "Questa c'ha uno che la mena, la crocchia in una maniera: è un chitarrista che sta con lei e le ha dato anche un figlio".

Squalifica immediata per la giornalista che lascia la casa e si scusa non prima di essere venuta a conoscenza che la cantante, per difendere il padre di sua figlia, ha deciso di querelarla. Ad oggi, potremmo dire che tutto è bene quel che finisce bene e anche la Pausini ha vissuto il magico momento del 'Sì' con l'uomo che ama alla follia e che ha difeso con le unghie e con i denti.

Laura Pausini convola a nozze con il chitarrista Paolo Carta: ecco alcuni dei dettagli più particolari

Era solamente il suo chitarrista, ma Paolo Carta è riuscito a rapire il cuore della cantante Laura Pausini. I due avevano annunciato che quest'anno sarebbero convolati a nozze e la cantante ha reso noto la data del grande giorno.

Una partecipazione che potremmo definire 'virtuale'. Una scelta partivolare proprio come quella dell'abito della donna che ha dei dettagli che si distolgono completamente dall'idea del classico abito.

Lausa sceglie un vestito bianco in taffetà dalle line semplicissime al quale decide di abbinare una giacca perfettamente in pendant con quella del marito: monopetto e con risvolto del collo in seta. Non manca il velo e, altro dettaglio super particolare, i guanti velati con dettagli a pois.

Accompagnata dal padre, a precederla la figlia Paola nelle vesti di splendida damigella.

I due hanno inoltre scelto di convolare a nozze con un rito civile in una location con tantissime candele e, ovviamente non è mancato qualche riferimento alla musica come una chitarra e una scenografia che ricorda un palco. Ultimo dettaglio particolarissimo sono le fedi che hanno scelto di un colore decisamente insolito.

LEGGI ANCHE>>>Laura Pausini e Alessandro Cattelan: la verità in una Foto dopo l'Eurovision Song Contest