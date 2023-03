Uomini e Donne, Sossio Aruta confessa: "La crisi con Ursula c'è stata. Sono stato male fisicamente"

Il cavaliere napoletano di Uomini e Donne, Sossio Aruta confessa che la crisi con la sua dama Ursula c’è stata

Sicuramente molti si ricorderanno di Sossio, il cavaliere di Castellammare di Stabia che qualche anno fa cercava l’amore nel parterre del programma di Maria De Filippi. Dopo aver iniziato diverse frequentazioni, arriva nel programma Ursula Bennardo, una dama dagli occhi chiari e i capelli biondi che rapisce il cavaliere. Dopo numerosi alti e bassi decidono di uscire insieme e partecipano anche a Temptation Island VIP. Dal villaggio che mette alla prova i sentimenti delle coppie, i due non escono insieme, ma una volta ritornati nello studio sono come due calamite: decidono di dare una seconda possibilità a loro rapporto.

Dopo poco ritornano in trasmissione e annunciano anche l’arrivo di una figlia femmina tanto desiderata: sia Sossio che Ursula hanno avuto dalle precedenti relazioni dei figli maschi e volevano tanto una figlia femmina. Bianca ha reso meravigliosa la loro vita, ma non sono mancate alcune complicazioni.

Sossio Aruta ammette di essere stato molto male durante la crisi con Ursula Bernardo: ecco cosa ha fatto per riconquistarla

Al settimanale di Uomini e Donne, Sossio Aruta ha deciso di rilasciare un’intervista per spiegare una volta e per sempre ciò che realmente successo con Ursula. Durante le vacanze di Natale infatti, i due avevano pubblicato sui loro profili Instagram diverse storie che facevano intendere che ormai la relazione fosse giunta al termine. La dama lamentava il fatto che alcuni comportamenti del suo compagno, erano veramente immaturi. Sossio che ha già dovuto crescere due figli lontani dal nucleo familiare, ha intentato il tutto e per tutto pur di riconquistare la madre di sua figlia in quanto ammette che, nel momento in cui è rimasta incinta la sua compagna, ho sigillato una promessa di amore eterno.

Le feste natalizie sono state molto tristi per Sossio che ha dovuto vedere la sua bambina scartare i regali solo tramite dei video. Confessa che aveva smesso di fumare e che in quel periodo a causa dello stress, aveva ripreso quel vizio che la sua dama tanto odiava. Ammette di esser stato male fisicamente per esser ritornato a fumare un pacchetto di sigarette al giorno. Grazie alla complicità del fratello di lei, ha fatto sapere che per Capodanno sarebbe stato solo e, nonostante il rapporto freddo, i due in quella serata si sono riavvicinati. Sossio sa che alcuni comportamenti infastidiscono particolarmente la compagna e visto, che hanno entrambi caratteri forti, spesso si scontrano. Questa volta però non solo vuol far funzionare la relazione, ma anche portare Ursula all’altare.

