Uomini e Donne, Lavinia Mauro presa di mira sul web per colpa di Alessio il rosso

In questa nuova puntata di Uomini e Donne, arriva l'ennesima segnalazione su Alessio il rosso: il web impazzisce, ma si scaglia contro Lavinia Mauro

Lavinia ha già partecipato in passato a Uomini e Donne come corteggiatrice, ma questa volta la produzione ha deciso di sceglierla come tronista. Una ragazza decisamente particolare, bellissima, ma con tantissime fragilità. Dal primo momento ha la paura di sembrare arrogante e spocchiosa, ma in realtà la sua chiusura è dovuta a dei problemi legati all'ansia che Maria De Filippi, nel corso della trasmissione inizia a spiegare ai telespettatori che ancora non riescono a comprenderla. Da quel momento sembra che si sia sentita molto più sicura di sé. Ad aiutarla anche il tronista Federico Nicotera con la quale ha instaurato un ottimo rapporto di amicizia.

Lavinia nella puntata di oggi ha nuovamente mostrato le sue fragilità, ma questa volta il pubblico si divide: alcuni capiscono perfettamente il suo stato d'animo dopo l'esterna con Alessio il rosso, altri invece rimarcano il fatto che la ragazza sia pesante.

Lavinia Mauro presa di mira: ecco cosa non è piaciuto ai fan della puntata di Uomini e Donne

Lavinia decide di ricreare sia con Alessio il moro che con Alessio il rosso, la loro prima esterna. Se con il primo va tutto per il verso giusto e spiega che ha tanta paura delle sue paure all'esterno e di come eventualmente un fidanzato potrebbe rapportarsi, con il rosso, nonostante le intenzioni siano le stesse, non riesce ad aprirsi. Tutto si stravolge perché, ancora una volta, arriva una segnalazione su Alessio e la sua ex. Ormai Lavinia si dice stanca di queste continui messaggi che oltre ad arrivare a lei, arrivano anche a Gianni Sperti che le espone in diretta.

Il pubblico ormai stanco, dopo sette mesi, reagisce così al fatto che Alessio lascia ancora una volta lo studio mentre Lavinia balla con il moro.

Molti utenti dicono che ormai, dopo sette mesi, è veramente ridicolo mettere ancora in dubbio il ragazzo che più volte le ha chiesto di sceglierlo ed uscire insieme dal programma. Lavinia ovviamente scoppia in lacrime e, il fatto che il rosso abbia lasciato lo studio, per lei non è per nulla rassicurante anzi, crede che stia scappando in quanto sotto pressione dalle continue segnalazioni.

