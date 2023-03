Belen Rodriguez, lo scatto che sfida la censura: un ritorno bollente a Le Iene

Belen Rodriguez ritorna a Le Iene e decide di farlo 'in grande stile': lo scatto bollente lascia tutti i fan a bocca aperta

La scorsa settimana le puntate del programma Le Iene, sono andate in onda senza la conduttrice che, nel frattempo, era anche sparita dai social. Tutti pensavano quindi che la donna non stesse bene o che addirittura ci fossero problemi che andavano oltre la sua salute fisica: l'ultima volta che abbiamo visto Teo Mammucari, sua spalla, sparire così da un giorno all'altro, è arrivato l'annuncio che da quel momento non avrebbe più fatto parte del programma.

Belen evidentemente doveva semplicemente dedicarsi a se stessa e alla sua famiglia. I Rodriguez si sono infatti riuniti lo scorso fine settimana in una villa immersa nel verde per poter festeggiare il compleanno di Cecilia.

Belen Rodriguez pronta a tornare a Le Iene, lo scatto che pubblica è da capogiro: chissà cosa pensa Stefano De Martino!

La conduttrice ha annunciato sui suoi social di essere in direzione degli studi in quanto questa sera sarà presente alla puntata de Le Iene. Belen Rodriguez torna dopo una settimana di assenza, ma potremmo dire che torna più carica che mai! Abbiamo già visto la Rodriguez con abiti scollati, spacchi vertiginosi, in bikini e persino in alcune scatti completamente senza veli. Nonostante ciò, la fotografia che ha postato proprio durante la prova abito di questa sera, lascia tutti a bocca aperta: ecco lo scatto bollente ai limiti della censura!

Uno scatto che ha deciso di postare durante la prova dell'abito che indosserà stasera. Decolleté in cista e coperto, solo con una mano. Uno scatto semplicissimo rispetto a tanti altri che abbiamo visto in questi anni, ma era da tempo che ormai i fan non vedevano il lato più sensuale e seducente della conduttrice argentina. Una foto che lascia tutti a bocca aperta e che, sicuramente, avrà fatto ingelosire almeno un pochino Stefano De Martino che, ieri, ha pubblicato una foto in cui i due erano nel letto stretti l'uno all'altro.

