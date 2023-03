Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Ezio e Gloria sempre più vicini, il timore di Veronica

Cosa andrà in onda nella nuova puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi, martedì 21 marzo? Ecco tutte le anticipazioni

La puntata che ha aperto una nuova settimana in cui la soap opera Rai, Il Paradiso delle Signore ci farà compagnia ogni giorno in fascia pomeridiana, si era conclusa con una notizia spiazzante per Vito: dall'Australia non arrivano buone notizie e deve far fronte a importantissime decisioni. Cambia l'assetto delle commesse e delle sarte della serie. Gemma invece, sembra essere finalmente convinta a fingere di non essere mai rimasta incinta, e far crescere il suo bambino ad Ezio e sua madre Veronica, dopo aver conosciuto una ragazza madre: spaventata dal suo futuro, cercano di inscenare la gravidanza di Veronica per poter salvare la sua reputazione, o almeno questi sembrano essere i piani.

Nella puntata di oggi, protagonista sarà nuovamente la famiglia di Gemma ed in particolare il suo patrigno Ezio che sta facendo di tutto per aiutarla. Ecco tutte le anticipazioni inaspettate su quello che andrà in onda oggi: martedì 21 marzo.

Il Paradiso delle Signore: tutto ciò che accadrà tra Ezio e Gloria

La puntata inizia proprio da dove si era conclusa quella di lunedì: da Vito. Spaventato per le notizie che ha ricevuto sulla sua azienda in Australia, Vito si trova con le spalle al muro e decide di mentire a Maria. Nonostante tenti di tenere tutto nascosto, Irene riesce ad origliare una sua conversazione con una ragazza misteriosa e chiederà ad Alfredo di investigare. Vittorio comunica a Maria e a tutte le Veneri la decisione di Flora di lavorare che ha deciso di lavorare nel grande magazzino di Umberto. Anche Matilde, dopo avergli rivelato i piani che aveva con suo marito Tancredi, decide alla fine di non aderire al progetto di Vittorio.

Gloria intanto, che era ritornata a Milano per vivere vicino alla figlia abbandonata Stefania, avuta in passato con Ezio, ha capito che la presenza di Veronica è essenziale nella vita dell'uomo e sceglie di gettar la spugna una volta e per sempre. Eppure, con grandissima sorpresa, non appena cerca di prendere le distanze da lui, un evento li farà ricongiungere ancora una volta. Non è ancora giunto per loro il momento di allontanarsi per sempre.

