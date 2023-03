Mare Fuori, i fan non perdono la morte di questo personaggio: non è Ciro Ricci

Aspre critiche per i registi di Mare Fuori: i fan non possono perdonare la morte di questo personaggio. Non si tratta dell'amatissimo Ciro Ricci

Nella serie di successo Rai, Mare Fuori, alcune scelte autoriali sono state messe in discussione dai fan più accaniti. Ad aver suscitato la polemica, è stata proprio nella prima stagione la morte di Ciro Ricci che, per come si comportavano i personaggi nella seconda stagione, lasciava intendere che in realtà c'era qualche possibilità che il ragazzo non fosse realmente morto. Dubbio in cui in molti hanno iniziato a sperare, ma quando sua sorella Rosa Ricci entra all'IMP non ci sono più dubbi. L'ultima figlia di Don Salvatore, piange tutti i giorni per la scomparsa non solo del fratello Ciro, ma anche di Pietro, brutalmente assassinato dai vicari di Donna Wanda.

Eppure nella serie sono tantissimi i personaggi che perdono la vita: abbiamo visto la morte di Serena che, dopo essere stata denunciata dal padre per allontanarsi dal tossico fidanzato e dall'uso di droghe, non appena ottiene la messa in prova finisce in overdose e muore. Lei è solo la prima di una lunga serie di catastrofiche morti che gli autori hanno messo in scena in Mare Fuori.

Mare Fuori, i fan credono che quel personaggio non doveva morire: "Doveva essere aiutato, non ucciso"

I primi personaggi a perdere la vita sono Greg e Nazzaro, uccisi rispettivamente da Filippo e Carmine che si conosceranno in carcere. Dopo Serena, la prima detenuta a perdere la vita, arriva il turno di Ciro Ricci. La sua morte darà il via ad un vero e proprio massacro. Totò per vendicarlo uccide a Nina, la mamma di Futura. Donna Wanda a sua volta per vendicarla, uccide Pietro Ricci e tenta di sbarazzarsi anche del boss Don Salvatore che però riesce a sopravvivere. Mimmo, che ha venduto i maschi Ricci, deve morire e Gaetano spetta il compito di levargli la vita, altrimenti saranno uccisi i due genitori. Sarà però lui a rimetterci. Anche la mamma di Kubra e Fabio, l'ex ossessionato da Gemma, nonostante vivano lontani dalle dinamiche dell'IPM, perderanno la vita. Viola invece, in preda ad una crisi, si butterà giù dal tetto.

Proprio quest'ultimo personaggio secondo i fan, doveva essere risparmiato. Viola è un personaggio che ha suscitato tantissime polemiche in quanto il suo atteggiamento ha inimicato tantissimi telespettatori, ma secondo molti, la ragazza aveva seri problemi e difficoltà e non doveva essere abbandonata a se stessa, ma iniziare un percorso che potesse curarla. Un personaggio secondo alcuni, diventato troppo complesso fa gestire per gli autori e che hanno quindi deciso di farla morire drasticamente.

