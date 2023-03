ClioMakeUp confessa: "Ci siamo riusciti", dopo la crisi ecco una grande soddisfazione

Clio Zammatteo, conosciuta da tutti come ClioMakeUp, dopo la disastrosa vicenda del tonico, si gode una soddisfazione inaspettata

Parte con tanta speranza per New York dove inizia a frequentare una scuola di trucco. Clio Zammatteo, conosciuta da tutti come ClioMakeUp, è la prima a mostrare come replicare i propri trucchi sul web, aprendo la strada a tantissime altre persone che oggi lavorano nel mondo beauty proprio come la mamma di Grace e Joy. Clio inizia a collaborare con tantissimi brand, ma ciò che la contraddistingue è il fatto che non ha mia accettato collaborazioni per soldi se un prodotto non la soddisfa al 100%. Proprio perché ha provato tantissimi trucchi e prodotti skin care, quando ha deciso di aprire il proprio brand, ha deciso di ricercare solo i migliori ingredienti per i suoi prodotti, seppur ormai, sul mercato, sia presente veramente tutto.

Proprio con il lancio del suo primo tonico, il Cliotonic, si è scatenata la polemica. L'utilizzo dell'acido glicolico, ingrediente principale della Luce Liquida dell'estetista cinica, ha fatto nascere tantissimi paragoni tra i due prodotti ed il loro prezzo. Critiche ha hanno portato Clio all'esasperazione, tanto che decide di confidarsi con un video in cui spiega che ormai in commercio è già presente tutti, solo che lei ha arricchito il suo tonico con altri ingredienti, creando la sua combo perfetta.

ClioMakeUp, che soddisfazione: dopo la polemica del tonico, l'imprenditrice ottiene un premio speciale

Dopo la polemica del tonico, Clio Zammatte può finalmente festeggiare con il suo team una grandissima soddisfazione. Sono tantissimi i prodotti che i fan di Clio, ed in generale del make-up adorano. La donna ha iniziato quest'avventura lanciando dei rossetti per poi proseguire con palette, ombretti, matite, correttori, fondi, mascara, eyeliner e prodotti da skin care. Tra questi, uno è stato eletto come miglior prodotto dell'anno.

Si tratta del suo mascara ultra black che promette non solo una grande pigmentazione, ma anche volume. Confessa di aver lavorato tantissimo con il suo team per poter creare un prodotto di ultima generazione e alla fine i risultati arrivano. Inoltre sembra che a breve lancerà un nuovo prodotto per le ciglia. Sembra che questo, in combo con il mascara, renderà le ciglia favolose. Molto probabilmente si tratta di un siero all'olio di ricino da applicare ogni notte dopo la skin care.

LEGGI ANCHE>>>ClioMakeUp esperta di trucco e non solo: ecco la sua ricetta per un caffè gourmet