ClioMakeUp esperta di trucco e non solo: ecco la sua ricetta per un caffè gourmet

Clio Zammatteo conosciuta da tutti sul web per esser stata la prima ad inaugurare i tutorial su Youtube ha un'altra grande passione

Recentemente l’imprenditrice Clio avuto un vero e proprio crollo psicologico. Dopo l’uscita del suo ultimo prodotto di skin care il Cliotonic, il suo profilo Instagram è stato invaso da tantissime critiche. A far infuriare la donna è stato il continuo paragone tra il suo prodotto è quello di uno conosciutissimo già presente sul mercato da diverso tempo: “In commercio c’è già tutto, non c’è bisogno di fare continui paragoni. Non ho bisogno di recensire negativamente un prodotto per eleggere il mio”. Clio ha messo anche che in questo momento deve essere forte del suo team in quanto, da quando ha deciso di aprire il suo brand, non può dimostrarsi tutti i giorni fragile e debole. Aveva però semplicemente bisogno di sfogarsi e moltissimi suoi seguaci e soprattutto volti noti del mondo beauty, hanno capito il suo stato d’animo.

Clio Zammatteo ama il trucco, ma anche alcune golosità: ecco come preparare il suo caffè

Da quando aperto la sua attività, spesso sul profilo YouTube a pubblicato anche video di ricette. Tutti in pandemia si sono fidanzati fornelli e Clio ha deciso di condividere alcune delle ricette preferita delle sue bambine: torte dolci e salate. Con l’avvento imminente di Pasqua, Clio ha deciso di lanciare il suo uovo di Pasqua cazzo interno contiene tantissime gadget sempre legati al mondo beauty come ad esempio delle fascette per i capelli, perfetto per succhiarsi ho ancora uno specchietto da borsetta. In questo momento nel suo ufficio ci sono tantissime uova e tutta la mattina e del pomeriggio si concedono un pezzettino di cioccolata. Clio racconta che piuttosto che mangiarlo preferisce gustarlo insieme al caffè.

Clio fa sì che il caffè caldo sciolga direttamente il cioccolato. Senza l’aggiunta di nessun dolcificante, si gode questo caffè “corretto” davvero gustosissimo. Questo potrebbe essere un ottimo modo consumare le vostre uova. Spesso con tutto il cioccolato che avanza non si sa mai cosa fare: c’è chi lo scoglie per creare i dolci, ma questa volta conservate anche qualche pezzettino per preparare ai vostri ospiti un caffè speciale alla Clio.

