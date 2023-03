Royal Family è ufficiale! Dopo William e Kate ecco chi sarà Harry in The Crown

Dopo la scelta di William e Kate, ecco chi vestirà i panni del principe Harry nella serie The Crown

Arriva alla sesta ed ultima stagione la serie Netflix che dal 2016 sta riproducendo tutta la vita della Regina Elisabetta. Lo scorso otto settembre, la sovrana si è spenta e le registrazioni della serie sono state messe in pausa. Riprende poi a inizio novembre con la messa in onda dell'ultimissima stazione anche se, prima ancora dell'arrivo dei nuovissimi episodi, tantissime persone si sono incuriosite ed hanno iniziato a vedere la serie dedicata alla regina. L'ultima stagione si era conclusa nel bel pieno degli anni '90, dopo il divorzio di Carlo e Lady Diana. I principi William ed Harry non sono stati molto presenti ma per la nuova stagione, hanno deciso di chiamare non uno, ma ben due interpreti per il maggiore. Sarà sicuramente uno dei principali protagonista e lo vedremo non solo in fase adolescenziale e soprattutto il giorno del funerale della mamma, ma anche alle prese con i primi amori e soprattutto all'incontro con la sua futura moglie all'università.

È ormai noto da tempo il nome dell'attore che interpreterà l'attuale principe del Galles nel periodo in cui conoscerà la sua bellissima Kate Middleton. Ed Mc Vey sarò il principe ai tempi dell'università mentre Kate Middleton sarà interpretata da Meg Bellamy.

Chi interpreterà il principe Harry nella serie The Crown? Ecco il nome dell'attore

Dopo aver reso noti i nomi degli attori di William e Kate, arriva quello dell'attore del principe Harry. Il secondogenito di Diana e Carlo non ha apprezzato particolarmente come la serie di Netflix ha rappresentato la mamma nella quarta stagione ed anche nella quinta quando affrontava il divorzio con il padre. Chissà cosa ne pensa che la piattaforma ha scelto per interpretarlo Luther Ford.

I capelli rossi e gli occhi azzurri ci sono, chissà se l'attore riuscirà a trasmettere lo stesso tormento di Harry che ampliamente descritto nel suo libro in uscita il 10 gennaio. Sicuramente, come si è espresso sul ruolo della madre, immaginiamo che si esprimerà anche su chi vestirà i suoi panni nella prossima stagione.

LEGGI ANCHE>>>Spare, il rimpianto del principe Harry: "Non dovevo trattare mia mamma così"