Netflix annuncia l'uscita di una nuova serie: lo spin off che tutti stavano aspettando

Finalmente arriva lo spin off di una serie Netflix che tantissimi telespettatori stavano aspettando: ecco di quale si tratta e la data di uscita

Cosa sono gli spin off? Semplicemente si tratta di alcuni personaggi secondari di una serie amatissima che diventano protagonisti di un altro prodotto. Sono tantissime le serie della piattaforma streaming Netflix a cui i fan si sono affezionati. Potremmo farvi gli esempi della spin off più richiesti: La casa di carta, chiacchieratissima serie spagnola. Soprattutto dopo la morte di Tokyo, moltissimi avrebbero voluto vedere uno spin off sulla vita di Rio che viene salvato dalla sua fidanzata, ma è costretto a vivere una nuova vita senza di lei. Chi era Rio prima? Come ha fatto ad entrare in contatto con il professore? Questa sarebbe stata un’ottima trama per lo spinoff spagnolo.

Un altro esempio, potrebbe essere quello della serie che ha debuttato a fine dello scorso anno e che ha ottenuto un successo clamoroso: Mercoledì Addams. Il suo primo fidanzato, e reietto Tyler, nell’ultima scena della serie viene portato via e tenuto sotto controllo. Non sappiamo qual è la storia di Tyler nello specifico e soprattutto quella della madre che sembra essere stata anche un’amica intima di Mortissia Addams. Uno spin off interessante sarebbe stato scoprire la storia dell’amicizia di queste due mamme.

Il 4 maggio sarà disponibile sulla piattaforma Netflix un nuovo spin off. Ad essere questa volta protagonista principale di una nuova serie è la regina Charlotte. Chi è questa sovrana? Si tratta esattamente della regina che ha ottenuto la corona grazie al matrimonio con re Giorgio nel 1700. Avete capito di quale serie stiamo parlando?

Si tratta della regina di Bridgerton! Più volte durante la serie che mette in mostra agli amori dei ragazzi della famiglia Bridgerton, viene spiegato che la Regina è stata molto fortunata ad aver fatto innamorare re Giorgio. La donna infatti ha la pelle scura ed è grazie a lei che nella serie, (non è il libro di Julia Quinn, autrice dei romanzi omonimi) queste persone hanno smesso di essere trattati come schiavi e si sono fatti spazio nel Ton. Scopriremo finalmente come è nata questa relazione regale. Nella serie saranno presenti anche Violet Bridgerton e Lady Danbury. Per chi ha iniziato a sorseggiare il tè alle cinque di pomeriggio, esattamente come la tradizione inglese richiede, non deve far altro che aspettare l’inizio di maggio per poter assistere a una nuova serie.

