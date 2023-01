Netflix: ecco tutte le serie più attese che usciranno quest'anno

Quali sono le serie più attese del 2023? Ecco tutti i titoli pronti al debutto sulla piattaforma streaming Netflix.

Quest'anno è stato un anno veramente ricco di tantissime novità. Tra gli ultimissimi titoli che hanno tenuto tutti incollati allo schermo non possiamo non menzionare la serie di debutto di Tim Burton che si basa sulla storia della primogenita della famiglia Addams: Mercoledì. Il balletto della protagonista così come la colonna sonora di Lady Gaga stanno ancora spopolando sul web. Insomma un successo clamoroso che ci fa sperare che realmente nell'autunno di questo nuovo anno arrivi la seconda stagione. Che ci sarà un seguito sembra ormai ovvio per come è finita la prima stagione ma ormai i fan del mondo macabro di Mercoledì aspettano con ansia il suo ritorno sulla piattaforma.

Altra serie molto attesa è quella di Bridgerton: la seconda stagione si è basata, così seguendo la saga dei libri dell'autrice, sull'amore del primogenito. Per chi ha letto i libri della Quinn e ha scoperto che nella prossima stagione verranno rimescolate le carte e non si seguiranno più i romanzi dell'autrice, l'attesa si è affievolita. Forse sconvolgere la trama non è stata la scelta vincente. Per chi invece vuole scoprire se Max di Stranger Things sarà sopravvissuta, dovrà aspettare il 2024. Per ora i titoli in uscita sono questi.

Netflix: ecco tutte le prossime uscite sulla piattaforma streaming più amata di sempre

Il primo gennaio è uscita già una nuova serie: Caleidoscopio. Per gli amanti della Casa di Carta e le rapine, ecco una valida alternativa alla serie spagnola più amata di sempre. Dopo il successo della serie basata sulla storia di Elena Ferrante, L'amica Geniale trasmessa sulla Rai, Netflix ha deciso di dar vita ad altri personaggi dell'autrice: La vita bugiarda degli adulti è già disponibile dal 4 gennaio. Oggi invece un inaspettato ritorno: Ginny e Giorgia debutta con la seconda stagione. La serie non aveva ottenuto tanto successo e sono passato almeno un paio di anni dal debutto. Si pensava quindi che questa serie venisse posta nel dimenticatoio ma proprio oggi esce la seconda stagione. Questa volta la trama ci incuriosirà?

Queste sono tutte le uscite di gennaio ma siamo sicuri che questo 2023 sarà ricco di novità. Dopo il successo della serie del killer Jeffey Dahmer, alcuni parlano di un ipotetica seconda stagione che riprende la storia di un altro serial killer. Elité, la serie spagnola, ha già annunciato nel finale dell'ultima stagione una nuova storia ma la serie non ha più riscosso lo stesso successo di prima, forse a causa del cast che continua a cambiare e non tenere più le persone incollate allo schermo come nelle prime stagioni.

LEGGI ANCHE:Riconoscete questa casa? È diventata famosissima in una serie Netflix: da oggi è possibile visitarla