Riconoscete questa casa? È diventata famosissima in una serie Netflix: da oggi è possibile visitarla

Avete riconosciuto questa casa? Divenuta la dimora di una ricca famiglia in una serie Netflix da oggi è possibile visitarla.

La piattaforma streaming ha ottenuto dei successi clamorosi e non possiamo non ammettere che i produttori scelgono sempre delle ambientazioni super convincenti. Alcuni delle serie che hanno riscosso tantissimo successo sono sicuramente La Casa di Carta che ha dato il via ad una vendita spropositata della famosissima maschera di Dalì. Anche Squid Game ha ottenuto un successo clamoroso e tantissimi italiani hanno visto la serie prima ancora che venisse doppiata per scoprire i crudeli giochi. La serie dedicata alla Regina Elisabetta, The Crown, è una tra le più attese in assoluto, soprattutto perché gli amanti della monarchia sperano di scoprire qualche dettagli di eventi realmente accaduti.

A settembre tutti erano ossessionati dalla serie che aveva come protagonista il mostro di Milwaukee Jeffrey Dahmer ma ora ad esser diventata virale è la serie dedicata alla piccola della famiglia Addams: Mercoledì. La canzone di Lady Gaga, i balletti e 'mano' stanno spopolando in tantissimi TikTok e reel. Questo fenomeno però lo avevamo già visto quando è uscita la quarta stagione di Stranger Things e anche la serie che vede questa casa che vi abbiamo mostrato come ambientazione principale.

Avete riconosciuto questa casa? Da oggi è possibile visitarla!

Dobbiamo ammettere che le serie influenzano tantissimo i social. Quando diventa virale tutti corrono sulla piattaforma streaming per restare a passo con i tempi ed alcuni si fanno influenzare da alcune tendenze. Sicuramente ricorderete la moda degli anni '80 che prepotentemente si è imposta anche nelle maison di moda dopo l'uscita di Stranger Things così come abbiamo visto spopolare il pizzo e lo stile gotico che ricordano i look di Mercoledì. Anche le buone maniere, il galateo, la passione e gli amori impossibili sono stati protagonisti di tantissimi video edit sui social. Avete capito di che serie stiamo parlando? Se avete pensato a Bridgerton avete fatto Bingo.

Prima con la storia di Daphne con il Duca e quella di Antony con Kate siamo rimasti incollati allo schermo. I giornali scandalistici di Lady Whistledow ci hanno stuzzicato ed incuriosito mentre osservavamo le storie d'amore dei protagonisti. La casa in cui la famiglia del ton inglese vive non è un set ma è reale ed è possibile visitarla. Si trova in Grosvenor Square, un angolo di Mayfair. Dato il successo della serie che a breve debutterà con la terza stagione, la dimora è aperta al pubblico di tutti i fan della serie.

