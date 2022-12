Perché camminare dopo le abbuffate natalizie aiuta? 10 minuti che ci salveranno la vita

A Natale le abbuffate a tavola sono dietro l'angolo: ecco perché è fondamentale camminare subito dopo i pranzi di Natale.

In questi giorni di abbuffate natalizie la pesantezza di stomaco non è una novità ma cos'è che ci aiuta a digerire più facilmente il cibo che abbiamo ingerito? La prima cosa che ci viene in mente dopo aver mangiato tanto è quella di accomodarci sul divano per rilassarci un po'. In realtà subito dopo pranzo la stanchezza è immediata ma è proprio in quel momento che dobbiamo essere più forti. Camminare dopo un pranzo abbondante ci aiuterà a migliorare di gran lunga il nostro stile di vita, scopriamo per quale motivo.

A Natale e a Santo Stefano i pranzi sono lunghissimi e in alcune zone d'Italia si concludono anche nel tardo pomeriggio. Dall'antipasto al dolce tutti i cibi sono molto conditi o fritti senza contare la quantità di alcool che assumiamo in queste occasioni. Per questo motivo subito dopo il pasto la soluzione perfetta è quella di camminare 10 minuti e il nostro organismo sarà totalmente rinvigorito.

Camminare 10 minuti dopo il pranzo: ecco perché aiuta il nostro corpo

Subito dopo il pranzo camminare lentamente per circa 10 minuti ci aiuta a rendere stabili i livelli di insulina nel sangue. Quando camminiamo aiutiamo il nostro corpo a evitare il picco di zuccheri nel sangue e dunque a prevenire malattie come il diabete. Proprio per questo motivo camminare entra 90 minuti dalla fine del nostro pasto ci aiuta ma in che modo?

Camminare non significa sforzarsi troppo o esagerare con l'attività fisica dopo i pasti. Al contrario è necessario camminare ma lentamente con una passeggiata tranquilla e soprattutto senza esagerare. 10 minuti basteranno per rinvigorire il nostro corpo e non essere invasi dalla stanchezza e dal bisogno di dormire che ci pervade sempre quando mangiamo troppo.

Questa pratica è però un'ottima abitudine anche quando non siamo nei giorni di Natale. Durante la settimana l'attività fisica è fondamentale ma se durante l'anno ci ritroviamo in cene o pranzi molto abbondanti non dimentichiamo di concederci questi famosi 10 minuti che potrebbero letteralmente salvarci la vita. Non dimentichiamo di riprendere un'alimentazione sana subito dopo le abbuffate del Natale.

