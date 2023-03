Ida Platano: "Mi vedo bella così", cosa non deve mancare nel tuo beauty se vuoi copiare il look della dama

Nonostante la dama abbia lasciato il programma, continua a rilasciare alcune interviste e chicche sul magazine di Uomini e Donne

Ida Platano è sempre stata un amante del mondo beauty. Questo possiamo intuirlo non solo dai suoi look, ma anche dal fatto che come professione ha deciso di rendere super cool le capigliature dei suoi clienti. Inizia a lavorare in un centro di parrucchieri prima di mettersi in proprio, ma con gli anni, i corsi, lo staff ed anche la popolarità, la dama ha deciso di ampliare sempre di più la sua attività e chissà, magari un giorno aprirà il suo centro a Roma. Quando partecipava a Uomini e Donne era forse una delle pochissime dame ad osare con i colori, non solo nel vestiario, ma anche con le tinte labbra e gli ombretti. Ecco cosa non deve mancare nel tuoi beauty se vuoi replicare i look della dama siciliana.

Come replicare i look di Ida Platano: nel tuo beauty non deve mancare...

Ida Platano confessa al settimanale di Uomini e Donne che ama truccarsi con tutte quelle tonalità che virano sul rosa: l'abbiamo vista infatti con trucchi non solo rosa cipria, ma anche lilla e fucsia. Qualche volta, in base a come sta vestita, gioca anche con le sfumature del blu anche se nel suo make-up base ci sono palette e rossetti rosati. Il suo make-up preferito rosa è lo smokey che ricrea prima applicando una matita fucsia o un ombretto in crema.

Aggiunge poi un ombretto e sul settimanale del magazine di Maria De Filippi suggeriscono questa di Revolution che costa solamente 9 euro.

Se volete però puntare su un prodotto che abbia una migliore qualità e una maggiore resa, intorno ai 30 euro potete acquistare da Sephora o online la palette neon di Huda.

Pensate che questi colori sono talmente tanto scriventi che la stessa Huda ha spiegato che non vi dovete preoccupare se anche dopo il bifasico noterete la palpebra ancora pigmentata!

Ida suggerisce inoltre di utilizzare anche il blush e l'illuminate con perlescenze rosee e soprattutto di abbinare un rossetto più o meno forte in base a quanto intenso è il trucco occhi.

