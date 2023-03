Alessia Marcuzzi in bikini lascia tutti senza parole: un dettaglio delle foto non passa inosservato

Alessia Marcuzzi in costume lascia tutti senza parole: la conduttrice posta degli scatti, ma non passa inosservato un dettaglio

Prima della suo ritorno in tv con Boomerissima, Alessia Marcuzzi ha annuncia la fine del suo matrimonio con il compagno Paolo Calabresi Marconi. Un anno il 2022 veramente difficile per le coppie famose visto che si è inaugurato con la separazione di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi per proseguire con la separazione di Totti e Ilary Blasi passando per altri vip che hanno deciso di mettere un punto a matrimoni e storie che andavano avanti da anni. Alessia, oltre a ritornare in tv, ha confessato a Bomerissima che per i suoi 50 anni ha deciso di cambiare vita, e di diventare una ballerina, frase che ha ripetuto più e più volte nel corso del programma ed anche ospite da Fiorello a Viva Rai 2.

Nessuno però si sarebbe immaginato che, oltre a scoprire questa nuova passione, Alessia Marcuzzi trovasse tra il corpo di ballo anche un giovane ballerino che le ha fatto battere nuovamente il cuore.

Alessia Marcuzzi, gli scatti in costume fanno nascere un dubbio ai fan: "Pensi ancora a Paolo?"

La conduttrice si mostra sui social spesso e volentieri non solo nei post scattati professionalmente in cui mostra i prodotti delle sue aziende, ma anche in scatti di vita quotidiana che, durante l'assenza di Alessia in televisione, hanno tenuto compagnia ai suoi affezionati fan. La conduttrice, malinconica delle spiagge tropicali, del mare, e della bella stagione, non si accontenta del fatto che sia arrivata la primavera: ad Alessia manca l'estate!

Ecco allora che pubblica degli scatti che la ritraggono in una forma fisica smagliante nonostante i suoi primi 50 anni. Il suo corpo è veramente invidiabile, ma non è questo a catturare l'attenzione. Molti infatti ricordano perfettamente quanto e chi ha scattato queste foro alla Marcuzzi.

Secondo alcuni fan, ad aver immortalato Alessia alle Maldive è proprio il suo ex marito Paolo. In molti hanno quindi sospettato che non sentisse solo la mancanza del luogo e delle basse temperature, ma anche dell'ex marito. Che sia rimasta in ottimi rapporti con Paolo questo possiamo affermarlo visto che, oltre ad averlo dichiarato, Alessia ha anche mostrato con Francesco Facchinetti lo splendido rapporto che hanno creato in questi anni. Nonostante il giovane ballerino, alcuni vorrebbero vedere la coppia ricongiungersi, ma non è questo l'indizio che ci fa presupporre che sarà cosi.

