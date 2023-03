Previsioni del tempo in Campania: meglio stare attenti a Caserta e Avellino

Appassionati lettori di Eccellenze Meridionali: benvenuti!, ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni del tempo in campania! Curiosi di scoprire qual è il tempo oggi a Caserta e Avellino e non solo? Inziamo subito!

Napoli ed area Vesuviana

Oggi a Napoli si prevede un clima nuvoloso con nuvole coprenti. L'umidità si prevede al 52%, la temperatura media sarà di 16.29 gradi Celsius, con una minima di 11.4 gradi Celsius e una massima di 16.75 gradi Celsius. La velocità del vento sarà di circa 3.87 km/h e la percentuale di nuvolosità sarà del 100%.

In base alle previsioni attuali, suggeriamo di portare con sé un ombrello e vestirsi con abbigliamento leggero ma al tempo stesso adeguato al clima nuvoloso della giornata. Consigliamo inoltre di evitare le zone dove il vento potrebbe essere particolarmente forte.

Ricordiamo che si consiglia sempre di monitorare costantemente le condizioni meteorologiche locali per adattarsi alle eventuali variazioni del clima.

Avellino ed Irpinia

Oggi il clima a Avellino sarà caratterizzato da nuvole copiose, con un'umidità del 44% e una temperatura media di 16.54° Celsius. La temperatura minima prevista sarà di 6.18° Celsius, mentre quella massima raggiungerà i 17.35° Celsius. La velocità del vento sarà di soli 1.48 km/h e la percentuale di nuvolosità raggiungerà il 100%.

Dato il tipo di cielo che si preannuncia, consigliamo di indossare vestiti adatti alla pioggia o alle intemperie e di evitare eventuali spostamenti su strade pericolose o poco sicure.

Speriamo che questa previsione ti sia stata d'aiuto e che possa aiutarti a pianificare la tua giornata in modo ottimale, tenendo sempre a mente le condizioni climatiche della località in cui ti trovi.

Caserta e zona Matese

Salve a tutti, iniziamo la previsione del meteo di oggi per la città di Caserta. Attualmente, il clima è caratterizzato da nuvole, con nuvole basse che coprono completamente il cielo. L'umidità è del 41%, mentre la temperatura media è di 18.51 gradi Celsius.

La temperatura minima registrata oggi è di 8.28 gradi Celsius e si prevede che la temperatura massima raggiunga i 19.28 gradi Celsius. La velocità del vento registrata è di circa 2.99 km/h e la percentuale di nuvolosità è al 100%.

In base a queste previsioni, raccomandiamo di stare al coperto e portare con sé un ombrello in quanto le piogge sono probabili durante l'intera giornata a Caserta. Si consiglia, inoltre, di indossare abiti caldi in quanto la temperatura rimarrà relativamente bassa.

Speriamo che questa previsione ti sia stata utile e ti auguriamo una buona giornata!

Salerno

Le previsioni meteo per Salerno oggi indicano un clima nuvoloso caratterizzato da nubi scure e copertura totale del cielo. L'umidità sarà del 49% mentre la temperatura media sarà di 15,11 gradi Celsius, con una minima di 4,26 gradi Celsius e una massima di 15,4 gradi Celsius. La velocità del vento sarà di 2,6 km/h con una percentuale di nuvolosità al 100%.

In considerazione dell'attuale condizione metereologica, ti consiglio di preparare l'abbigliamento adeguato e proteggerti dalla pioggia portando con te ombrelli o giacche impermeabili. Evita di organizzare attività all'aperto e cerca invece di fare un giro in centro città visitando i musei o partecipando ad eventi al coperto. Ricorda sempre di essere cauto se devi guidare e fai attenzione alle pozzanghere sull'asfalto.

Ti auguro una buona giornata a Salerno!

Benevento e Sannio

Oggi il clima a Benevento sarà caratterizzato dalle nuvole, con nuvolosità che raggiungerà il 100%. Avremo prevalentemente cieli coperti e temperature fresche, con una temperatura media di 16.73 gradi Celsius, la minima si aggirerà intorno ai 6.71 gradi Celsius mentre la massima si attesterà sui 17.73 gradi Celsius. L'umidità relativa dell'aria si aggirerà intorno al 49%, mentre la velocità del vento sarà molto bassa, non superando i 1.19 km/h.

Di fronte ad un meteo così poco invitante, consigliamo di dedicarsi ad attività al chiuso, come visitare i musei o fare acquisti nei centri commerciali della zona. Se invece desiderate comunque godere della bellezza della città di Benevento, potrete fare una passeggiata tranquilla lungo le vie del centro storico, munendovi di ombrello o giacca impermeabile per evitare eventuali piogge improvvise. In ogni caso, consigliamo sempre di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche prima di organizzare qualsiasi tipo di attività all'aperto.

Paestum e Cilento

Oggi a Paestum il clima sarà caratterizzato da nuvole, con una descrizione di oveste ad un'umidità del 53%. La temperatura media sarà di 17.1 gradi, con una minima di 8.32°C e una massima anch'essa di 17.1°C. La velocità del vento sarà di 2.95 km/h, mentre la percentuale di nuvolosità sfiorerà il 100%.

Considerando queste previsioni, suggeriamo ai visitatori della città di Paestum di munirsi di giacca leggera e ombrello in caso di pioggia improvvisa. Inoltre, nonostante il tempo incerto, i siti archeologici della zona rimangono aperti per le visite turistiche al pubblico. Buon soggiorno!