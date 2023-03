Famosa attrice di un'amata serie Rai confessa: "Sono stata fidanzata con una donna"

Una famosissima attrice ha raccontato che in passato ha avuto una relazione importantissima con una donna: ecco di chi si tratta

La Rai sta ottenendo sempre più successo con le fiction. Basti pensare a Mare Fuori che, sulla piattaforma in cui sono disponibili online gli episodi in streaming, Rai Play, è riuscita ad ottenere un numero di ascolti tali da poter battere tranquillamente alcuni prodotto del colosso dello streaming: Netflix. Protagonista di questa serie anche Filippo Ferrari, conosciuto da tutti come il Chiattillo. Per un incidente sarà costretto a vivere nel carcere minorile dove entrerà in contatto con la realtà ancor più cruda dei suoi compagni di cella che sono in qualche modo legati alla malavita. Nicolas Maupas lo interpreta e, il palinsesto nazionale, ha debuttato anche con un altro prodotto che vede l'attore come protagonista: Un professore. In questa interpreta Simone, un ragazzo che, nel bel mezzo della sua adolescenza, scopre di essere innamorato dagli uomini.

In questa serie c'è un'attrice con un ruolo chiave che ha rivelato di essere anche lei stata, nella vita vera, attratta dallo stesso sesso.

"Quella dona era il mio faro", ecco quale attrice di 'Un professore' ha avuto una storia con una donna

La serie si incentra principalmente sulle vicende del professore di Filosofia Dante interpretato da Alessandro Gassmann. La prima serie si conclude con la consapevolezza che non esiste altra donna che lo attragga quanto Anita, interpretata da Claudia Pandolfi. L'attrice è super apprezzata dal palinsesto: debutta a Miss Italia ed oltre ad aver avuto dei ruoli nelle serie più importanti come Un medico in Famiglia, I liceali e tutta colpa di Freud, sul suo curriculum si trovano anche tantissimi scritturazioni in film diretti dai migliori registi italiani.

Claudia ha avuto nel 1999 ha sposato Massimiliano Virgilii, lasciato a un mese esatto dalle primo mese di nozze per Andre Pezzi. Diventa mamma per la prima volta con Roberto Angelini, mentre il secondo figlio nasce dalla sua relazione con Marco De Angelis. Ospite di Francesca Fagnani a Belve rivela che una volta una giornalista l'ha incuriosita. Non nega alla conduttrice di essere affascinata dal mondo femminile e che per un periodo della sua vita, ha avuto una fidanzata che è stato un vero e proprio faro. La storia però come il suo primo matrimonio è durata solo un mese anche se la ricorda come una bellissima esperienza.

