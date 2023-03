Masterchef, Antonino Cannavacciuolo umiliato in pubblico: mai visto così imbarazzato

Ieri non è stata una grande festa del papà per Antonino Cannavacciuolo: aggredito e deriso in pubblico

Lo chef della competizione culinaria Masterchef, Antonino Cannavacciuolo, è sempre stato tra i giudici più amati. Il suo particolare amore per la Campania, e soprattutto l’estrema commozione ogni volta che si parla delle origini e della famiglia dei concorrenti, ha fatto affezionare sempre di più il pubblico allo chef. Ieri però in occasione della festa del papà qualcosa è andato storto. Durante la 12ª edizione del programma, abbiamo visto anche quanto Antonino sia tifoso della squadra del Napoli e ha dovuto far fronte a tantissimi concorrenti che invece tifavano Juve. I due finalisti Hue e Bubu a cui Antonino è particolarmente legato, con altri concorrenti sono stati invitati allo stadio della Juve ed hanno deciso di fare un video su TikTok per prendere in giro lo chef. Uno scherzo che sembra essere comunque piaciuto ad Antonino, peccato che ciò che si è verificato ieri è un evento del tutto spiacevole.

Antonino Cannavacciuolo deriso e umiliato in pubblico: ecco che cosa è successo

In occasione della festa del papà i figli dello chef Antonino Cannavacciuolo, hanno deciso di regalargli i biglietti per la partita del Napoli che si sarebbe svolta proprio nel giorno della festa dedicata al loro genitore. Ieri pomeriggio Cannavacciuolo è stato avvistato allo stadio Olimpico Grande Torino, dove la sua squadra del cuore ti ha sfidato per l’appunto con il Torino conquistando ben 4 goal su 0. Alcuni tifosi della squadra avversaria hanno notato l’esultante chef e hanno iniziato ad insultarlo.

“Ciccione”, “ Cannavacciuolo pezzo di me**a”, questi sono stati i cori che sono nati allo stadio contro il giudice di Masterchef. Insulti a cui in un primo momento Antonino cercato di non dar tanto peso, ma con l’aggiunta di ulteriori tifosi ad inveire contro, lo chef ha individuato gli uomini che hanno dato via questi colori, invitandoli ad avere un confronto faccia a faccia sulla tribuna dove si trovava lo chef. Un momento veramente imbarazzante per il cuoco che ha cercato di mantenere la calma è più allungo possibile. La sua colpa? Quella di essere particolarmente tifoso della squadra della sua città che ancora una volta a trionfato alla grande.

