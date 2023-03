Previsioni di oggi a Napoli: come vestirsi per non farsi trovare impreparati

Amici Campani: benvenuti, ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni climatiche! Che tempo farà oggi a Napoli e non solo? Scopriamolo!

Napoli ed area Vesuviana

Oggi a Napoli si prevede una pioggia leggera, con un'umidità del 67%. La temperatura media sarà di 14.44 gradi Celsius, con una minima di 11.2 e una massima di 16.13. Il vento soffierà alla velocità di 3.28km/h e la percentuale di nuvolosità sarà dell'81%.

In questa situazione meteorologica, suggeriamo di evitare di uscire senza adeguata protezione dalla pioggia e dal freddo. Se invece si vuole fare una passeggiata comunque, consigliamo di indossare abbigliamento adatto alle precipitazioni e portare con sé un ombrello resistente al vento. Inoltre, si consiglia di scegliere attività indoor per trascorrere il tempo in tutta tranquillità.

Avellino ed Irpinia

Le previsioni del meteo per la città di Avellino per oggi, ci dicono di aspettarci piogge leggere e un clima piovoso. L'umidità prevista sarà dell'81%, con una temperatura media di 10.75 gradi Celsius. La temperatura minima si aggirerà intorno agli 8.03 gradi Celsius, mentre la temperatura massima raggiungerà i 11.54 gradi Celsius. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 2.08 chilometri orari, mentre la percentuale di nuvolosità sarà del 100%.

In considerazione di queste condizioni metereologiche, consigliamo di evitare attività all'aperto e di rimanere in luoghi riparati dalla pioggia. Indossare strati adeguati per mantenere il calore corporeo potrebbe essere utile poiché le temperature sono piuttosto basse. Tuttavia, se si deve necessariamente andare fuori, è consigliabile portare con sé un ombrello resistente alla pioggia e indossare abbigliamento impermeabile per proteggersi dall'acqua.

In sintesi, raccomandiamo di rimanere al coperto il più possibile durante la giornata o di programmare attività indoor al chiuso. In ogni caso, assicuratevi di indossare abiti adatti alle condizioni meteo e avere sempre con voi gli accessori necessari per affrontare il tempo piovoso.

Caserta e zona Matese

Oggi a Caserta il clima sarà caratterizzato da pioggerella leggera. L'umidità relativa dell'aria raggiungerà il 72%, mentre la temperatura media si aggirerà sui 13.53 gradi Celsius, con un minimo di 10.48 gradi Celsius e un massimo di 15.59 gradi Celsius. La velocità del vento sarà di circa 2.15 km/h e la percentuale di copertura nuvolosa avrà un picco del 95%.

Per quanto riguarda le attività all'aperto, consigliamo di munirsi di un ombrello o impermeabile in caso di precipitazioni e di preferire attività al coperto. In generale, è opportuno prestare attenzione alle strade che potrebbero essere scivolose a causa della pioggia.

In ogni caso, tenete sempre d'occhio le previsioni meteo per essere pronti ad affrontare qualsiasi variazione del tempo che possa influire sulla vostra giornata.

Salerno

Le previsioni meteo per Salerno di oggi indicano una pioggia leggera con un'umidità del 79%. La temperatura media si aggira attorno ai 9.73 gradi Celsius, con un minimo di 6.01 e un massimo di 10.55. La velocità del vento è di soli 2.46 km/h e la percentuale di nuvolosità è del 69%.

In base a questo meteo, si consiglia di indossare vestiti impermeabili e proteggere gli oggetti sensibili all'acqua. Si raccomanda inoltre di guidare con prudenza e prestare attenzione agli ostacoli sulla strada.

In generale, per godere appieno delle bellezze della città di Salerno in giornate meteorologiche come questa, si può visitare il centro storico della città in cui troverete numerosi locali accoglienti dove poter gustare la tradizionale cucina salernitana e i famosi prodotti tipici locali come il limoncello. In alternativa, si può optare per una visita ai vari musei dedicati alla storia e alla cultura della città come il Museo Diocesano o il Museo Archeologico Provinciale "Mansione".

Benevento e Sannio

Secondo le nostre previsioni meteo, oggi a Benevento ci sarà pioggia leggera, con un'umidità dell'80% e temperature che si aggireranno tra i 7.23 gradi centigradi di minima e i 12.1 di massima. La temperatura media sarà proprio di 12.1 gradi centigradi.

La velocità del vento registrata sarà di 2.61 km/h, mentre la percentuale di nuvolosità raggiungerà il 97%. Sanguefreddo e prudenza saranno requisiti necessari per affrontare la giornata.

Suggeriamo di dedicare il giorno all'interno, magari visitando alcuni dei pregevoli musei o della bellissima architettura Barocca presente nella città. In alternativa, si potrebbe trascorrere la giornata in compagnia di un buon libro o del proprio passatempo preferito al riparo dalla pioggia. E' possibile anche gustare prelibatezze locali nei ristoranti della zona oppure dedicarsi allo shopping in uno dei centri commerciali ricchi della città.

In sintesi: la giornata a Benevento sarà caratterizzata da pioggia leggera e umidità elevata, pertanto consigliamo attenzione agli spostamenti all'aperto e suggeriamo di organizzare l'intera giornata al coperto dove possibile.

Paestum e Cilento

Il clima oggi nella città di Paestum sarà caratterizzato dalla pioggia leggera. L'umidità al 74%, con temperature medie di 13,54 °C. La temperatura minima raggiungerà i 10,01 °C mentre la massima sarà di 16,56 °C. Il vento soffierà con una velocità di 2,82 km/h e la nuvolosità coprirà l'83% del cielo.

Suggeriamo di portare con sé un ombrello e vestiti impermeabili durante il periodo di pioggia leggera. Inoltre, gli amanti della natura potrebbero apprezzare una passeggiata nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, godendo dell'aria fresca e pulita e della bellezza naturalistica del territorio. Al contrario, per coloro che preferiscono attività al chiuso, potrebbero visitare il Museo Archeologico Nazionale di Paestum, dove sculture antiche e reperti sono esposti al pubblico. Infine, consigliamo ai viaggiatori in possesso di mezzi propri di prestare attenzione alla guida su strade bagnate.