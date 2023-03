Uomini e Donne, tutti 'pazzi' per la furia di Maria De Filippi: non accade mai, ma quando succede...

Questa settimana è stata particolarmente scoppiettante per i fan di Uomini e Donne che, oltre alla scelta di Federico Nicotera hanno assistito alla furia di Maria De Filippi

La padrona di casa Maria De Filippi non è solita arrabbiarsi con i suoi ospiti. Spesso è forse l'unica che riesce ad essere comprensiva e capire ogni comportamento, seppur inappropriato, di tronisti, corteggiatori e dame e cavalieri del parterre. Questa settimana per i fan di Uomini e Donne, è stata ricca di eventi: oltre la scelta commuovente di Federico, in centro studio abbiamo visto una dama esser cacciata dalla stessa De Filippi. Si tratta di Desdemona. Armando Incarnato è venuto a conoscenza di alcuni della dama che afferma di trovarsi in studio solo ed unicamente per cercare di farsi quanta più pubblicità possibile e cercare di arrivare ad altri programmi della rete nazionale. La conduttrice, quando ascolta il vero intento della dama, l'invita ad abbandonare lo studio.

Quando si verificano questi episodi, il popolo del web impazzisce, proprio perché é raro che Queen Mary si arrabbi a tal punto di mandare fuori dallo studio qualcuno. 'L'ira Mariana' fa impazzire i fan del programma. Vediamo quali altri volti noti sono stati cacciati dal programma.

I volti più iconici di Uomini e Donne cacciati da Maria De Filippi

Quest'anno ad aprire le danze non è stata Desdemona, ma Biagio. Arrivano delle dame in studio per conoscere un altro cavaliere e lui chiede ad una di loro di restare. Gianni e Tina si infuriano in quanto ancora per una volta, non conclude le sue conoscenze e inizia a chiedere di gente nuova. Adirato si alza dal suo posto ed inizia ad inveire contro gli opinionisti di Maria dichiarandosi stanco dei continui attacchi. Quando si risiede al suo posto dopo la sfuriata, Maria chiede come mai ha deciso di sedersi nuovamente se è stanco.... forse farebbe bene ad andarsene.

La prima ad abbandonare lo studio invece e a mostrarci questo lato inedito di Maria De Filippi è stata Laura Lella che, ad un passo dalla scelta, ha iniziato ad avere dei ripensamenti sui sui corteggiatori. Quando la padrona scopre che pensa ancora a Federico, eliminato settimane prima, giura che fin quando lei condurrà il programma, lei non ci metterà piede. Peccato che anche Federico, al quale viene poi offerto il trono, viene cacciato perché dopo una segnalazione, si copre che ha una storia con una delle sue corteggiatrici.

Questi sono solo i primi e gli ultimi volti che sono stati cacciati da Maria De Filippi nella sua trasmissione: molti tronisti e corteggiatori così come dame e cavalieri, che hanno provato ad ingannare la redazione hanno dovuto fare i conti con l'ira di Maria.

