Uomini e Donne, Desdemona Balzano rompe il silenzio: ecco le sue parole dopo la disastrosa puntata

Desdemona Balzano dopo la disastrosa puntata di Uomini e Donne si espone: ecco la sua versione dei fatti

Ieri, 15 marzo, è andata in onda una puntata decisamente particolare. Ad arrivare in centro studio è Desdemona Balzano con Ivan Di Stefano che, dopo aver ricevuto un bel 'no' da Tina Cipollari, decide di conoscere la dama del parterre. Il giorno prima la stessa durante al registrazione aveva chiuso la conoscenza con il cavaliere Giuseppe, suscitando ad Armando un grandissimo sospetto. Durante la puntata Maria De Filippi nota che il cavaliere partenopeo non è tranquillo e gli dà la parola. Armando scatena il putiferio: fa ascoltare a Gianni Sperti un audio della Dama che afferma di trovarsi in trasmissione solo per farsi pubblicità e arrivare ad ottenere una visibilità tale da poter entrare a Temptation Island ed anche nel cast del Grande Fratello Vip. A questo si aggiunge anche la segnalazione di Gianni Sperti che afferma di aver ricevuto dei messaggi dai fan di Desdemona, che hanno avuto la proposta di poter parlare con la dama per la modica cifra di 29,99 euro.

Maria le chiede di lasciare lo studio, ma rientra in quanto non ha nessuna intenzione che la sua immagine venga rovinata. Twitter esplode di commenti e solo in tarda serata, la dama rompe il silenzio: ecco cosa ha dichiarato.

Le parole di Desdemona Balzano dopo la puntata in cui è stata cacciata dallo studio di Uomini e Donne

Desdemona dopo la messa in onda della puntata in cui ha abbandonato lo studio, disattiva i commenti sul suo account Instagram e si espone. Inizia con un video in cui dichiara: "A fronte della puntata di Uomini e Donne andata in onda in data odierna, ritengo opportuno chiarire la mia posizione. Tuttavia, dato che le questioni da trattare sono complesse e numerose, ho affidato il mio pensiero ad uno scritto nel quale voglio chiarire le mie ragioni".

Desdemona accusa non solo chi ha reso pubbliche le sue telefonate e messaggi, ma afferma che durante il montaggio della puntata, ci siano stati dei 'tagli' di troppo che hanno alterato la veridicità dei fatti. Anche la decisione di restare nel programma nonostante avesse iniziato a provare dei sentimenti per Giuseppe, era dettato dal fatto che volevano, come del resto tutti i partecipanti del programma, consolidare questo rapporto prima di prendere una decisione. Non nega però di aver preso parte al programma per ottenere altra visibilità e spiega.

Sembra quindi che lei come tanti altri, accettino di partecipare al programma non solo per trovare l'amore, ma anche per farsi pubblicità.

