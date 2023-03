Michelle Hunziker, ai fornelli! Ecco il suo piatto preferito, super light

Michelle Hunziker ha un fisico strepitoso, ma non rinuncia mai ad alcuni piatti gourmet: ecco il suo preferito

A breve diventerà nonna e possiamo già conferirle il titolo di 'Miss nonna 2023'. Michelle Hunziker è veramente bellissima e con l'avanzare degli anni è esattamente come il vino: più invecchia più è buono. Complice anche il fatto che in questi anni ha adottato uno stile di vita completamente diverso che l'aiuta a mantenersi in forma. Michelle oltre ad allenarsi in palestra e svolgere uno speciale corso di arti marziali chiamato Kyokushin, è sempre attenta alla sua alimentazione e non solo. Da ormai sette anni cura il suo corpo sia esternamente con creme, sieri e prodotti di ogni genere, ma anche dall'interno con tantissimi integratori: ovviamente, come specifica sempre, tutti naturali! Un mondo, quello della cura del corpo, che ha affascinato tantissimo la conduttrice svizzera tanto da lanciare sul mercato una propria linea di prodotto. Eppure la conduttrice professa anche sempre l'importanza di svolgere attività fisica e , come dichiarò in passato: "Dare dei sani alimenti alle viscere". Ecco allora che svela il suo piatto preferito.

Michelle Hunziker, qual è il suo piatto preferito? Non lo diresti mai!

Michelle Hunziker non si mostra spesso ai fornelli. Di solito condivide sul suo account di Instagram, dove conta ben oltre 5 milioni di follower, solamente il suo momento tisana rilassante o spuntino, sempre dei suoi prodotti super nutrienti. Questa settimana ad esempio ha confessato che non ama particolarmente lo yogurt greco e, per renderlo più dolce e delizioso, aggiunge la sua polverina magica al gusto cacao che oltre a far bene all'organismo, contiene anche acido ialuronico per la cura della pelle. Una combo perfetta, ma il primo piatto preferito di Michelle non è di certo qualche 'intruglio' che si prepara con polverine studiate da professionisti.

Michelle è una buona forchetta e confessa che il suo primo piatto preferito è una versione light della pasta alla siciliana!

La sua versione light prevede di non friggere le melanzane, ma lasciarle cuocere direttamente nel sugo ricco di basilico e, a chi piace, condito anche con aglio e peperoncino. Per i più golosi inoltre, dopo aver amalgamato il tutto ad una pasta rigorosamente corta, non può mancare la spolverata di formaggio!

