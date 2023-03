Temperature a Caserta e Benevento: c'è da preoccuparsi?

Appassionati lettori di Eccellenze Meridionali: benvenuti!, ecco l'appuntamento quotidiano con il tempo! Quali saranno le vicende metereologiche di oggi a - e non solo a -Caserta e Benevento? Vediamolo insieme!

Napoli ed area Vesuviana

Le previsioni meteo per la città di Napoli di oggi indicano la presenza di pioggia leggera con un'umidità del 70%. La temperatura media sarà di 14.4 gradi Celsius, con una minima di 11.32 e una massima di 14.59. La velocità del vento si aggirerà attorno ai 3.04km/h, mentre la percentuale di nuvolosità raggiungerà il 100%.

In particolare, si prevede l'insorgere di precipitazioni leggere per tutta la giornata con cielo grigio e nuvoloso. La bassa velocità del vento favorirà il ristagno delle nubi sopra la città, rendendo probabile lo sviluppo di nebbia in alcune zone. La temperatura seppur fresca, non sarà troppo rigida, grazie alla presenza dell'umidità nell'aria.

Data l'incertezza meteorologica della giornata, sarebbe preferibile evitare escursioni all'aperto o ore di guida prolungate in auto. In caso contrario, è consigliabile munirsi di indumenti impermeabili e di aperture idonee per areare gli spazi chiusi. Infine, si consiglia prudenza specie sulla rete stradale dove potrebbero esserci pozzanghere d'acqua e garbugli nel traffico cittadino dovuto alle condizioni avverse del tempo.

Avellino ed Irpinia

Le previsioni meteo per oggi ad Avellino indicano la presenza di pioggerellina, con un'umidità del 63% e una temperatura media di circa 13 gradi Celsius. La temperatura minima registrata sarà di 7.61 gradi Celsius, mentre quella massima raggiungerà i 14.1 gradi Celsius. La velocità del vento è stimata a 2.89 km/h e il cielo sarà completamente coperto da nuvole, con una percentuale di nuvolosità del 100%.

In base alle condizioni climatiche odierna si consiglia di munirsi di adeguati indumenti impermeabili e di evitare attività all'aperto che richiedano una buona visibilità. Inoltre, è opportuno prestare attenzione alla guida in situazioni di pioggia e alla scelta delle altre attività nella città.

Ricorda di controllare regolarmente le previsioni meteo per essere sempre preparato alle variazioni climatiche improvvise ad Avellino.

Caserta e zona Matese

Le previsioni del meteo oggi per la città di Caserta indicano la presenza di pioggia leggera, con un'umidità del 64%. La temperatura media sarà di 14.7 gradi Celsius, con una minima di 9.88 gradi Celsius e una massima di 15 gradi Celsius. La velocità del vento si aggirerà attorno ai 3.22 chilometri all'ora e la percentuale di nuvolosità sarà del 100%.

In questo contesto meteorologico, suggeriamo di munirsi di un ombrello e indossare abiti impermeabili per muoversi in città. Si raccomanda anche prudenza durante la guida per via della scarsa visibilità derivante dalla pioggia.

Sarà opportuno evitare attività all'aria aperta e preferire invece luoghi al coperto come musei, negozi o cinema. Inoltre, si consiglia di prestare attenzione alle condizioni del terreno e quindi rinviare eventuali escursioni nel verde.

Ricordiamo che i temporali potrebbero causare interruzioni dei trasporti pubblici e rallentamenti nei spostamenti in città, pertanto si consiglia di verificare gli orari dei mezzi pubblici prima della partenza.

Salerno

Le previsioni meteorologiche per la città di Salerno oggi indicano una situazione climatica caratterizzata dalle nuvole, con cieli coperti da nuvole overcast. L'umidità dell'aria sarà del 61%, mentre la temperatura media registrata sarà di circa 11.93°C. Durante le ore più fredde del giorno, la temperatura minima raggiungerà i 5.74°C mentre nelle ore centrali della giornata il termometro non supererà i 11.93°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 2.60 km/h e la percentuale di nuvolosità raggiungerà il 100%.

Essendo una situazione con cieli grigi e un'alta umidità dell'aria, si consiglia di indossare abiti caldi e di proteggersi dagli effetti del freddo. Si sconsiglia inoltre l'attività all'aperto che richieda uno sforzo fisico intenso, come sport all'aria aperta o lavori pesanti. Si consiglia invece di dedicarsi a attività al chiuso come visite museali o cinema.

In generale, è sempre importante salvaguardare la salute ed il benessere durante qualsiasi attività svolta all'esterno, soprattutto in presenza di condizioni meteorologiche avverse.

Rimani aggiornato riguardo alle previsioni meteo della tua città tramite nostro sito, in modo da poterti preparare al meglio per qualsiasi utilizzo della tua giornata nella città di Salerno!

Benevento e Sannio

Le previsioni del meteo per la città di Benevento indicano un clima nuvoloso, con una descrizione di cieli coperti da nubi. Inoltre, l'umidità si attesta al 71%, mentre la temperatura media si aggira intorno ai 12.78°C. La temperatura minima è prevista a 8.03°C e quella massima a 14.26°C. La velocità del vento si attesta sui 4.88 km/h e la percentuale di nuvolosità raggiunge il 100%.

Alla luce di queste condizioni meteorologiche, si consiglia di prestare attenzione al traffico urbano, in quanto le strade potrebbero essere scivolose e le visibilità ridotte. Si suggerisce inoltre di vestirsi adeguatamente per il freddo e proteggersi con un ombrello o un impermeabile a causa delle piogge che potrebbero verificarsi durante la giornata.

Raccomandiamo inoltre di evitare attività all'aperto e limitare gli spostamenti, privilegiando invece attività al chiuso come visite a musei, cinema o teatri.

Restate aggiornati sulle previsioni meteo della vostra città e prendete tutte le precauzioni necessarie per vivere una giornata tranquilla e sicura.

Paestum e Cilento

Oggi a Paestum il clima si presenterà con una copertura del cielo di tipo Clouds. Si prospetta una giornata caratterizzata dalla presenza di nubi overcast, con un'umidità del 66%. La temperatura media sarà di 15.01°C, con una minima di 9.35°C e una massima di 15.24°C. La velocità del vento sarà pari a 2.62 km/h, mentre la percentuale di nuvolosità tocca quota 100%.

Davanti a questo quadro meteorologico, consigliamo di prestare attenzione agli spostamenti in quanto il clima potrebbe complicare la situazione soprattutto se si punta ad attività all'aria aperta; potrebbe essere quindi preferibile optare per programmi al chiuso. In ogni caso, si sconsiglia l'utilizzo di mezzi poco sicuri sulla strada.

Ricordiamo l'importanza della protezione dal freddo, visto che le temperature saranno particolarmente basse. Chi avesse necessità di uscire, specie nelle prime ore del mattino o la sera tardi, è sempre bene indossare abiti adeguati ed eventualmente coprirsi con uno scialle o un giubbotto pesante. Infine, per evitare brutte sorprese, è dunque fondamentale monitorare costantemente l'andamento meteo e tenersi aggiornati su eventuali cambiamenti repentini delle condizioni climatiche nella zona in questione.