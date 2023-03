Soleil Sorge, ecco chi ha provato ad ostacolarla nel suo percorso in tv: è proprio lui!

Soleil Sorge racconta che un uomo ha provato a metterle i bastoni tra le ruote durante il periodo in cui stava diventando popolare

L’attuale conduttrice del Grande Fratello Vip party, Soleil Sorge, è stata una delle concorrenti più importanti della corsa edizione del programma di Alfonso Signorini. Maurizio Costanzo l’aveva definita come un’esperta di reality in quanto, dopo aver partecipato nel 2014 a Miss Italia, ha frequentato il salotto di Maria De Filippi, Uomini e Donne, per poi partecipare a Pechino Express, l’Isola dei Famosi e ultimo, ma non per importanza, il reality che si svolge nella casa di Cinecittà. Dopo la sua storia del triangolo con Alex Belli e la moglie Delia Duran, Piersilvio Berlusconi la 'rispedisce' nuovamente in Honduras e viene scelta come opinionista del programma condotto da Barbara d’Urso: la pupa il secchione e viceversa.

Soleil sembra essere particolarmente dotata per questo mondo, eppure ha incontrato durante il suo cammino, qualcuno che ha cercato di ostacolarla.

Soleil Sorge sbugiarda un suo ex: “Non voleva che facessi tv”

Dopo essere uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, Soleil Sorge, ha iniziato a collaborare con tantissimi brand sul web, continuando a lavorare come influencer, ma ha iniziato a muovere anche i primi passi nel mondo della televisione non più come concorrente. Invitata spesso nei salotti televisivi come opinionista, l’ex concorrente viene scelta come conduttrice del programma online di Alfonso Signorini che va in diretta contemporaneamente alla messa in onda della puntata del Grande Fratello. L’ex corteggiatrice non resta di certo con le mani in mano e, nonostante il suo debutto nel mondo dello spettacolo, trova anche il tempo per scrivere un suo libro dove coglie la palla al balzo per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Per chi conosce infatti la conduttrice, anche se Soleil non cita nessuno, non è difficile individuare a chi si riferisce leggendo attentamente tra le pagine del suo libro. In quest’muove anche una grave accusa: un suo ex non voleva che diventasse famosa.

La scrittrice parla di un ex che ha cercato di cambiarla non appena si sono fidanzati. Racconta che in quel periodo stava vivendo il massimo della sua popolarità in quanto, da pochissimo, aveva partecipato ad un reality: molto probabilmente fa riferimento proprio programma di Maria De Filippi. Afferma poi che questo suo fidanzato voleva che riprendesse gli studi e che abbandonasse il mondo dello spettacolo che oggi rappresenta in tutto e per tutto il suo lavoro. Possiamo dire che si stia riferendo proprio all’attuale concorrente Luca Onesti in quanto dichiara che voleva spegnere la sua luce, ma intanto è stato il primo a partecipare a diversi reality poco dopo il fidanzamento.

LEGGI ANCHE>>>Soleil Sorge: “ho gli addominali così perché da piccola mi obbligavano a ….”