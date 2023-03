Ida Platano, il suo profumo preferito è una fragranza maschile: costa tantissimo!

Vi siete mai chiesti qual è il profumo che indossa Ida Platano? È una fragranza stile e costa un occhio della testa

Ida Platano è forse una tra le donne del parterre di Uomini e Donne più famose, seconda forse solo a Gemma Galgani che si trova in trasmissione da ben 10 anni. Ida decide di mettersi in gioco dopo la fine del suo matrimonio e il primo uomo con cui si interfaccia è Riccardo Guarnieri. La storia con il tarantino durerà per ben 5 anni in cui Ida sarà costretta anche ad abbandonare il programma in quanto psicologicamente sarà veramente devastata dei continui alti bassi. Persino lo scorso anno in trasmissione decide di accantonare la conoscenza con Alessandro Vicinanza per dare l’ennesima opportunità al suo rapporto con Guarnieri. Anche in quel caso la relazione non riesce a decollare e quando inizia la nuova stagione del programma di Maria De Filippi decide, dopo una dichiarazione plateale, di dare la possibilità ad Alessandro. I due oggi sono felicemente fidanzati e si godono relazione fuori dal programma.

Che fragranza indossa Ida Platano? Il profumo è famosissimo ed anche super costoso

La donna siciliana ha iniziato a lavorare dopo aver ottenuto tantissima visibilità anche con infliencer. Moltissimi sono i prodotti che riceve e spesso ha anche postato alcune fragranze che vengono prodotte proprio la sua terra d’origine (attualmente Ida vive e lavora a Brescia, ma quando può torna sempre nella sua amata Sicilia). Eppure non è uno dei profumi aggrumati quello che indossa tutti i giorni, sembra che preferisca le fragranze maschili che del resto, ammettiamolo, piacciono veramente a tutti, uomini e donne. Non possiamo affermare con certezza se questo profumo l’abbia preso in prestito dal suo fidanzato Alessandro per sentire meno la tua mancanza durante la settimana o lo indossi tutti i giorni. Ecco però di quale si tratta e quanto costa.

Si tratta di un profumo di Tom Ford. Quella che pubblica Ida nello specifico è la mini size, ma quella da 100ml costa ben 180 euro. Il brand lo descrive con i seguenti aggettivi: carismatico, cosmopolita e soprattutto sofisticato. Agli estremi della raffinatezza e della seduzione, questo profumo si apre con una combinazione speziata e aggrumata. Presenti anche tracce di olio di mandarino neroli, zafferano, cardamomo e noce moscata come note di testa. Grazie alle note di fondo poi di ambra, legno di sandalo e vaniglia, il profumo secondo il brand è perfetto per l’uomo che non deve chiedere mai.

