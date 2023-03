Natalia Paragoni ha un altro crollo emotivo: "Sono preoccupata per mia figlia"

Natalia Paragoni, dopo lo sfogo di quest'estate, si dice estremamente preoccupata per sua figlia: ecco cos'è successo

La corteggiatrice Natalia Paragoni ha partecipato a Uomini e Donne corteggiando lo spagnolo Ivan. Arriva poi un altro tronista Andrea Zelletta che ha un vero e proprio colpo di fulmine per l'ombrellina. Con un percorso che si caratterizza da tantissimi bassi, alla fine Andrea sceglie la sua principessa. Iniziano a convivere subito e, dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip di Zelletta che li ha tenuti lontani per ben sei mesi, i due hanno cercato una nuova casa dove andare a vivere insieme. Hanno inizialmente allargato la famiglia con l'adozione di due cagnolini, ma finalmente è arrivato l'annuncio che tutti aspettavano. A Verissimo da Silvia Toffanin, scoprono di essere in attesa di una bambina.

Natalia si confronta spesso con le sue follower si come sta procedendo questa nuova fase della sua vita e, proprio come la scorsa estate, ha un crollo emotivo.

Natalia Paragoni confessa: "Ho paura di mettere al mondo mia figlia"

Quest'estate Natalia Paragoni è scoppiata in lacrime in quanto ha raccontato di subire particolarmente la competizione che c'è sul web. Creare contenuti originali era diventato per la donna una vera e propria ossessione e confessa che il 'brutto' di questo lavoro (infliencer) è che non ti puoi permettere di staccare la spina per due settimana esattamente come tutti gli altri lavoratori. Uno sfogo a cuore aperto e anche questa volta, Natalia ha confessato ai suoi follower le sue paure.

Molto probabilmente ad averla turbata è stato il fatto che da pochissimi giorni il Governo ha bloccato la registrazione die bambini delle famiglie arcobaleno a Milano. "Viviamo in un mondo che non fa passi in avanti. Sicuramente arriveranno ai vertici le nuove generazioni, ma ci sarà sempre qualcuno pronto a mettere i bastoni tra le ruote e bloccare lo sviluppo"

Natalia confessa poi di essere spaventata di mettere al mondo la sua bambina perché ha paura delle difficoltà che dovrà affrontare: "Sicuramente come me riuscirà a trovarsi un suo spazio, ma soprattutto in questo mondo dove essere donna non è neanche semplice, sono spaventata".

LEGGI ANCHE>>>Uomini e Donne, Natalia Paragoni in lacrime: "Mi sento inutile"