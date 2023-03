Spare, il principe Harry confessa: "Mio fratello è stato durissimo con me sin dalla tenera età"

Spare-il minore, nella sua biografia il principe Harry confessa che il fratello William ha sempre cercato di mantenere le distanze

Il libro del principe Harry uscito il 10 gennaio del 2023, ha sicuramente smosso tanti malumori all’interno della famiglia reale. Non solo l’uscita del libro, ma anche le interviste a cui il principe ha partecipato, hanno fatto davvero infuriare i suoi familiari. Come si legge dalla prefazione, sia l’attuale Re, Carlo che suo figlio, il principe del Galles William, non hanno mai ben compreso reali motivi che hanno spinto il principe Harry ad abbandonare i titoli e soprattutto la corona. Racconta che ha provato a parlare con i suoi familiari esattamente nel periodo in cui suo nonno, il principe Filippo si spense.Ttornato a Londra per i funerali, ha avuto un acceso confronto con il padre e il fratello che l’hanno poi portato alla decisione di raccontare non solo al mondo intero, ma anche i suoi familiari la sua versione dei fatti.

Spare, il principe erri confessa che William è sempre stato severissimo con lui: doveva far finta di non conoscerlo

Il principe Harry nel suo libro, dopo una piccola prefazione fa un passo indietro nel tempo, iniziando a raccontare la sua storia dell’anno più tragico della sua esistenza: il 1997. È proprio a fine dell’estate di quest’anno che Harry viene svegliato nel bel mezzo della notte dal padre, che lo avviso della triste dipartita della madre. Da quel momento Harry racconta di aver avuto sempre ricordi molto confusi su come ha trascorso quei giorni e che ha iniziato ad avere una propria routine solo quando è ritornato a scuola. Dopo aver completato il ciclo di studi a Ludgrove, venne ammesso nella stessa scuola che frequentava suo fratello maggiore: Eton. Una scuola da cui sono usciti veramente ragazzi brillanti e ammette di aver sempre sentito di non essere all’altezza di tale istituto. Spesso ha chiesto di essere trasferito in classi in cui è richiesto un impegno minore o semplicemente di cambiare direttamente istituto, ma la risposta era sempre la stessa: “Qui c’è anche tuo fratello!”

Harry spiega che non aveva mai dimenticato che nella scuola c’era anche William, ma il problema era proprio questo: stare insieme nella stessa scuola. William aveva espressamente chiesto a suo fratello minore di far finta di non conoscerlo. Una richiesta molto dura che non stupì il secondo genito di Lady Diana. Confessa infatti che William ha sempre odiato il fatto è che molti si riferissero ai fratelli come un’unità indivisibile. Detestava persino quando la mamma li vestiva allo stesso modo: manco fossero gemelli.

