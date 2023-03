Masterchef, che fine ha fatto il vincitore della decima edizione? Da non credere!

Già sono attive le iscrizioni della tredicesima edizione di Masterchef Italia: ecco che fine ha fatto il vincitore della decima edizione

La sfida culinaria che va in onda ogni anno su Sky, tiene incollati allo schermo tantissimi telespettatori. Oltre alla versione italiana del programma Masterchef, sempre su Sky hanno trasmesso la versione in cui a sfidarsi ai fornelli sono stati i volti noti del mondo dello spettacolo. Anche il format all star, che prevedeva il ritorno nella masterclass tutti i partecipanti delle vecchie edizioni che per un soffio non si sono giudicati la vittoria. Ultimo, ma non per importanza, anche il format che vede in sfida i più piccoli. Persino quest’anno ritorna nel programma Nicola che quando era solo un bambino ha fatto assaggiare i suoi piatti allo chef Bruno Barbieri, la mamma di Joe Bastianich, Alessandro Borghese e Gennaro Esposito. Il montepremi è di ben 100.000 € più la possibilità di scrivere il proprio libro di ricette. Moltissimi sono inoltre i concorrenti che hanno iniziato a lavorare in tantissime cucine famose in TV dopo aver partecipato al programma.

Che fine ha fatto il vincitore della decima edizione di Masterchef? Ecco di cosa si occupa oggi

La dodicesima edizione di Masterchef si è conclusa da poco con la vittoria di Edoardo Franco. Il vincitore con un look decisamente sopra le righe ed una grandissima grinta ha finalmente trovato la sua strada. Si presenta infatti come disoccupato e adesso si ritrova non solo con 100.000 € sul conto, ma anche con la possibilità di scrivere il proprio libro ed iniziare a lavorare in tantissimi programmi che lo stanno invitando. Sul suo account di Instagram abbiamo notato che Edoardo ha stretto amicizia anche con i concorrenti delle edizioni precedenti. Ecco perché non abbiamo potuto fare a meno di ricordarci i vincitori delle edizioni passate e tra questi il famosissimo Francesco Aquila.

Francesco ha partecipato al programma sfidandosi con Irene e Antonio durante la finalissima. Concorrente da sempre temuto dei suoi compagni, è riuscito ad affrontare ogni sfida e ad aggiudicarsi la vittoria. Ad oggi lavora nel mondo culinario e non solo. Francesco è stato scelto anche come conduttore di un programma televisivo.

Un grandissimo successo quello ottenuto dal decimo vincitore di Masterchef. Molti si augurano di vedere presto anche Edoardo in TV visto che, oltre alla sua dote ai fornelli, il nuovo vincitore ha conquistato tutti anche per la sua simpatia.

LEGGI ANCHE>>>Masterchef 12, la 'potente' ricetta di Edoardo Franco: quanto costa replicarla?