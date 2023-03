Riconoscete questo bambino? È proprio lui, l'amatissimo attore di Mare Fuori

Sicuramente molti di voi lo hanno riconosciuto: questo bambino è uno degli attori più amati della serie Mare Fuori

Mare Fuori continua ad ottenere un successo clamoroso nonostante gli episodi siano ormai online da oltre un mese. Gli attori continuano ha partecipare a tantissime trasmissioni del palinsesto Rai. Tutti i conduttori vogliono intervistarli e scoprire qualche chicca sulla serie più chiacchierata del momento. Presente spesso nei salotti televisivi e anche Giacomo Giorgio, l’attore che nella prima stagione interpreta il temutissimo Ciro Ricci. Sembra che per la quarta stagione dobbiamo iniziare a convivere con l’idea di non vedere più altri personaggi amatissimi come Nicolas Maupas, che interpreta Filippo conosciuto da tutti come ‘O’ Chittill’, ed anche Carolina Crescentini che invece aveste panni della claudicante direttrice Paola. Ovviamente non rivedremo i personaggi che in questa terza stagione ci hanno abbandonato dopo dei tragici eventi: Gaetano ucciso da Mimmo e Viola che invece si è leva la vita da sola.

Chi è questo bambino nella foto? Molti lo avranno riconosciuto, ma se non hai ancora capito ecco di chi si tratta

Tra tutti gli attori della serie Rai Mare Fuori, ci sono sicuramente alcuni personaggi che hanno fatto affezionare tantissimo i fan agli interpreti. Tra i più popolari ci sono sicuramente Massimiliano Caiazzo interprete di Carmine Di Salvo e Maria Esposito, la cattivissima Rosa Ricci. I due sono figli di malavitosi che da anni ormai sono in guerra tra loro: inaspettatamente si innamorano e diventano la versione moderna di Romeo e Giulietta. Rosa però non riesce a dimenticare il fatto che Carmine sia uno dei colpevoli della morte di suo fratello Ciro. Molti fan della serie sperano che in realtà il personaggio di Giacomo Giorgio non sia realmente morto, ma per come si comporta sua sorella Rosa dobbiamo ormai iniziare a convivere con l’idea che sia così.

Ciro Ricci, interpretato da Giacomo Giorgio muore nell’ultima puntata della prima stagione. Eppure, nonostante ciò, i produttori non hanno rinunciato al suo personaggio rendendolo comunque protagonista nelle serie successive grazie a dei flashback anche perché, il pubblico si è ormai affezionato al temutissimo Ciro. Questo bambino che vi abbiamo mostrato travestito da Zorro, è proprio lui il piccolo Giacomo.

E voi l’avevate riconosciuto?

LEGGI ANCHE>>>Mare Fuori, riuscite a riconoscere questa bambina? È la vera star della serie