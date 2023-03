Natalia Paragoni, i jeans perfetti per il pancione: "Comodissimi per me e la mia bambina"

Natalia Paragoni in dolce attesa mostra quali sono i suoi jeans preferiti da quando le è cresciuto il pancione

Diventa famosissima grazia Uomini e Donne soprattutto perché, dopo aver iniziato un percorso con il tronista spagnolo, viene invitata a restare in trasmissione da Andrea Zelletta che è ha avuto un vero e proprio colpo di fulmine. Natalia Paragoni è una ragazza bellissima, non a caso prima di partecipare al programma di Maria De Filippi, era un'ombrellina. Ottiene un grandissimo seguito sui social ed inizia lavorare, come tantissime altre colleghe con influencer. Ad oggi Natalia ha anche un format ‘ la vita secondo Naty’, in cui si confronta e chiacchiera con i propri follower. Il giorno del suo compleanno ha voluto organizzare una grandissima festa in un locale esclusivo di Milano, annunciando contemporaneamente sui social che alla festa non si erano presentati in due (lei e Andrea), ma in tre: Natalia è in dolce attesa.

Inizio nuovo capitolo della vita di Natalia che, sul suo account di Instagram aveva confessato che moltissime suoi seguaci in questo momento erano in attesa come lei: “Stiamo condividendo questo percorso di vita insieme, il fidanzamento la casa e ora anche la gravidanza”.

Natalia Paragoni mostra i suoi jeans preferiti: non è un modello premaman

Da quando si sono conosciuti, Natale Andrea non ci sono più separati. L’unico periodo che hanno trascorso lontani è stato quando lui ha partecipato al Grande Fratello Vip. Una volta terminato il programma si sono messi alla ricerca di una casa che potesse rappresentare il loro nido d’amore. In questo momento l’ex corteggiatrice è in dolce attesa. Nella trasmissione di Silvia Toffanin, Verissimo, hanno scoperto che nel grembo di Natalia c’è una bambina. Non sanno ancora come chiamarla, ma per adesso per tutti è ‘Carciofina’.

Il pancino di Natalia sta crescendo sempre di più in questo periodo e ammette di non trovare particolarmente comodi i jeans. Tantissime future mamme, proprio come Natalia, iniziano ad acquistare in questo periodo in cui il corpo cambia, i jeans premaman che hanno proprio sulla pancia una banda elastica che non preme troppo sullo stomaco. Natalia a una soluzione diversa.

Si tratta di jeans con una chiusura regolabile. Una soluzione non solo ottima per non camminare con i pantaloni sbottonati, ma anche per non indossare i jeans che in commercio propongono alle future mamme che, diciamoci la verità, non sono proprio in linea con le ultimissime tendenze. Natalia non rinuncia alla comodità e questo pantalone è perfetto per le donne in dolce attesa.

