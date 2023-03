Masterchef 12, due concorrenti pronti per Pechino Express: i fan impazziscono

La sfida culinaria di Sky, Masterchef si è conclusa da qualche settimana mentre il programma che vede viaggiatori alla scoperta di nuovi paesi: Pechino Express è appena iniziato

Inizialmente Pechino Express era un programma del palinsesto nazionale Rai. Successivamente è stato acquistato da Sky, attirando tantissime polemiche: molti erano i telespettatori che si erano affezionati a questa sfida in giro per il mondo e che, non possedendo l’abbonamento, dovevano aspettare la messa in onda in TV a distanza di tantissimo tempo cercando di evitare gli poiler che circolavano sui social. Anche Masterchef va in onda su Sky e quest’anno abbiamo visto trionfare Edoardo Franco.

Durante tutta la competizione gli chef e giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli, hanno notato che, mai come quest’anno, c'era un gruppo veramente molto affiatato. Sicuramente c’era qualcuno a cui non andava bene quest’unione come ad esempio Francescone che ha identificato Mattia come il burattinaio del gruppo dei più giovani. Ad non essersi mai schierato e aver sempre sostenuto tutti è stato proprio il vincitore: Edoardo. Eppure tra tutti, anche lui ha trovato un amico speciale che il giorno della finale ha deciso di sostenerlo in un modo veramente particolare.

Edoardo Franco pronto a partecipare a Pechino Express dopo la vittoriaMmasterchef? Ecco da chi arriva la proposta

Edoardo Franco sta partecipando a tantissimi programmi TV. Da Stasera c’è Cattelan, in video chiamata a con Antonella Clerici, Edoardoh a chiesto di essere invitato nella sua trasmissione che va in onda tutti i giorni a mezzogiorno. Sembra però che un suo vecchio collega e concorrente di Masterchef abbia deciso di alzare ancor di più l’asticella. Dopo essersi cimentati ai fornelli e aver stretto un bellissimo legame, questo concorrente vorrebbe partecipare alla corsa più avventurosa di sempre: Pechino Express, proprio in compagnia del vincitore della 12ª edizione.

Si tratta di Leonardo, che durante la finale si è presentato con un completo azzurro ed una maglietta con scritto ‘Ardos’.

Così sono sempre stati identificati Leonardo ed Edoardo che si sono dimostrati una coppia inseparabile. Effettivamente avrebbero tutte le carte in regola per poter partecipare alla sfida di Pechino: i fan quando Edoardo pubblica questa storia con la proposta di Leonardo non stanno più nella pelle. Magari nel prossimo anno vedremo gli 'Ardos' o la copia dei 'cuochi' ho ancora dei 'masterchef' sfidarsi con tantissimi altri volti noti in diversi paesi alla scoperta di nuove usanze, culture e ovviamente pietanze.

LEGGI ANCHE>>>Masterchef 12, la 'potente' ricetta di Edoardo Franco: quanto costa replicarla?