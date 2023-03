Benedetta Parodi, il suo pollo al curry è facilissimo da preparare: una ricetta da leccarsi i baffi!

Benedetta Parodi ha condiviso una nuova ricetta dal sapore orientale. Il pollo al curry ha bisogno di questo ingrediente segreto per diventare cremosissimo

Benedetta Parodi continua a pubblicare tantissime ricette. In questo momento che non è impegnata con le riprese del famosissimo programma che elegge ogni anno un pasticciere emergente, Bake Off Italia, la Parodi non abbandona di certo il suo pubblico. Tantissime sono le ricette non solo dolci, ma anche salate, che condivide con i suoi follower. Il su pollo alla cantonese, o ancora la vellutata di pomodoro con il toast ai formaggi, ha fatto venire l'acquolina in bocca alle persone solamente guardandoli nella video ricette, una volta provati, si conferma il sapore squisito.

Benedetta ama cucinare cibi provenienti da altre culture: questa volta ha deciso di giocare con le spezie mostrando la sua versione del pollo al curry. Molti lo impanano nella farina e nella spezia gialla, ma in realtà c'è un procedimento preciso da seguire se si vuole ottenere una salsina cremosa in cui perché no, fare anche la scarpetta o utilizzare per condire del riso basmati precedentemente cotto.

Pollo al curry di Benedetta Parodi: è questo l'ingrediente per farlo diventare super cremoso

Per il pollo di Benedetta Paodi al curry, bisogna prendere un bel trancio ci petto di pollo con osso che non dovete buttare, ma mettere a bollore con carota sedano e cipolla.

Tagliate in bocconcini il pollo ed in padella fate tostare le spezie: seppur la principale sia il curry, Benedetta utilizza anche la curcuma, aglio, zenzero, un filo di olio e tosta per bene per far rilasciare ad ogni spezia il suo sapore.

Passa poi gli straccetti nella farina e li inizia a cuocere in padella.

Il vero segreto per ottenere una cremina deliziosa è aggiungere dello yogurt greco.

Sfumate il tutto con qualche mestolo di brodo fino a quando il pollo non risulta morbido e il sugo si sarà rappreso: la consistenza giusta è proprio quella della scarpetta!

Servitelo con delle verdure come secondo o anche come condimento di un riso precedentemente cotto: provare per credere... facilissimo e super gustoso!

