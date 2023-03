Cosa fa Elisabetta Gregoraci nel fine settimana? Non lo diresti mai!

Elisabetta Gregoraci: ecco cosa fa nel fine settimana. Altro che riposo! La showgirl si mantiene sempre in forma

La showgirl calabrese, Elisabetta Gregoraci durante il fine settimana pubblica un sacco di contenuti sul suo account Instagram. Su questo conta circa 2 milioni di follower e sono tantissime anche le fan page che ha l’ex moglie di Flavio Briatore. In particolare il suo successo è aumentato sempre di più quando ha partecipato alla quinta edizione del Grande Fratello Vip. I telespettatori hanno infatti avuto l’occasione di conoscere Elisabetta non solo come conduttrice e modella, (e soprattutto ex moglie di un ricco imprenditore) ma anche sotto un aspetto molto più umano. Elisabetta ha raccontato come affrontato il divorzio da Flavio, e soprattutto come ha superato la triste perdita prematura della sua mamma causata da una bruttissima malattia. Conosciamo benissimo il suo rapporto con la sorella, al quale è molto legata.

In molti pensavano che dopo Briatore si potesse fare spazio nel suo cuore Pierpaolo Pretelli, in realtà la donna batteva dei colpetti sul petto ogni volta che parlava del concorrente lasciando intendere che mandava dei messaggi a qualcuno fuori. Ad oggi la Gregoraci è uscita allo scoperto e si gode la sua relazione con Giulio Fratini che la scorsa settimana ha compiuto 32 anni. Insieme hanno festeggiato in un bellissimo locale con tanto cibo e buon vino, ma Elisabetta durante il fine settimana ha anche un’altra passione al quale non riesce proprio a rinunciarci.

Cosa fa Elisabetta Gregoraci durante il fine settimana? Ecco cosa fa sempre prima di uscire a cena fuori con il suo Giulio o gli amici

Elisabetta Gregoraci ha un fisico mozzafiato. Durante la settimana si allena spesso sul suo attico seguita da tantissimi personal trainer, che studiano proprio sulla sua forma fisica delle schede brucia grassi e tonificanti. Sembra però che neanche nel fine settimana voglia rinunciare ad un po’ di attività fisica e, prima di prepararsi a farsi bella per le uscite con gli amici e il fidanzato ecco cosa le piace fare.

In questi ultimi anni sta diventando sempre più popolare il padel, ma sembra che Elisabetta piaccia giocare al classico tennis. Uno sport perfetto da svolgere nel fine settimana, soprattutto adesso che arrivano le belle giornate soleggiate.

LEGGI ANCHE>>>Elisabetta Gregoraci mostra a tutti un dettaglio del look di suo figlio Nathan Falco: lo ha fatto davvero