Da oggi le uova sode per il casatiello cucinale così: la ricetta da appuntare!

Siete pronti a sfornare le tipiche ricette pasquali? Ecco quale attrezzo dovete avere per creare delle uova sode super originali

Si avvicina sempre di più Pasqua che quest'anno capiterà precisamente il 9 aprile. Come ogni festa ci sono delle ricette tipiche che non possono mai mancare. Durante la domenica di Pasqua è tradizione soprattutto in Campania imbandire la tavola con tantissimi salumi, formaggi e non possono mai mancare i rustici: re assoluto ed indiscusso della tradizione il casatiello. Anche le uova sode non devono mai mancare per tradizione. Seppur possiamo cucinarle e mangiarle sempre, sembra che durante questa festa sia importantissimo mangiarle in quanto segno di buon augurio e di rinascita. Presenti sui buffet con tanto di guscio, negli anni '90 le nostre nonne ci hanno insegnato a decorarle: ci aiutavano a romperle ed immergerle nell'acqua colorata per creare delle divertentissime striature.

Con il passare degli anni, la moda di colorarle è passata in secondo piano se non sparita del tutto in quanto, se si può, si cerca di evitare il colorante alimentare anche se negli ultimi anni questi prodotti che sono sottoposti a rigidi controlli. Alcuni le mettono in ammollo con il succo di barbabietola per colorarle di rosso, ma l'alternativa che vi proponiamo oggi non ha nulla a che vedere con altri colori e sapori. Tutto ciò che vi occorre è un arnese che si acquista anche online.

Uova sode originali: ecco come stupire i vostri commensali a Pasqua

Avete mai servito delle uova gialle? Immaginate di preparare i vostri casatielli e, la persona che prende l'uovo sodo, scopre che questo non ha il classico albume bianco e il tuorlo. Anche le consistenze di questa preparazione cambiano. Molti non apprezzano infatti il fatto che il tuorlo sia pastoso e tendente a sbriciolarsi. Con questo piccolo attrezzo, che si trova online a soli 12 euro, potete stupire i vostri commensali facendoli trovare un uovo che ha la consistenza dell'albume, gustoso come il tuorlo e soprattutto, interamente giallo!

Un uovo sodo veramente super simpatico da preparare a Pasqua! Potete metterle nell'impasto dei vostri casatielli, servirle sode già sbucciate o dividerle a metà per il verso della lunghezza e, visto che non hanno 'l'ingombro' del tuorlo potete decorare con del formaggio spalmabile e erba cipollina. Su Amazon si trova a poco più di 10 euro e ha anche tantissimi altri attrezzi.

