Chiara Ferragni sfoggia una nuova tendenza: perfetta per la primavera puoi replicarla anche tu

Chiara Ferragni lancia la nuova moda con l’arrivo della primavera: non farti sfuggire a questo nuovo trend a lanciato dal imprenditrice digitale

Di solito siamo abituati a vedere Chiara Ferragni cambiare la sua immagine con tantissimi look diversi che vanno più sofisticati hai più audaci. In questo 2023 però la mamma di Leone e Vittoria ha deciso di stupirci definitivamente. Durante la prima puntata di Sanremo che ha condotto insieme ad Amadeus e Gianni Morandi, Chiara trionfa sulla scalinata del palco del teatro Ariston con un nuovo taglio di capelli che diventa in pochissimo tempo super di moda. Tantissime sono le persone che trovano il coraggio proprio come la Ferragni di dare un taglio netto alla propria chioma e sfoggiare questa acconciatura che in America invece stava spopolando già da diversi anni. Basti pensare alle sorelle Kardashian che hanno prima deciso di tagliarsi capelli quando il taglio era di super tendenza e successivamente sono passate ad indossare delle parrucche ogni volta che vogliono sfoggiare il taglio corto, spesso anche di colore diverso come il biondo platino o il rosso.

Chiara Ferragni, la tendenza che devi assolutamente replicare con l’arrivo della primavera: è veramente super cool

Anche suo marito Fedez ha deciso di cambiare la sua immagine. Dopo essersi tinto i capelli di un biondo platino, ha deciso di rasare tutto a zero. La nuova tendenza che lancia Chiara però, non riguarda i capelli bensì le unghie. Come ogni mese la Ferragni si reca dalla sua estetista di fiducia ed ha deciso di osare non solo con una forma un po’ più lunga del solito a mandorla, ma anche con una nail art decisamente particolare.

Esattamente come dichiara la sua estetista, per questa primavera le unghie devono vibrare di riflessi e di glam: ecco perché su una base color neutra ha da deciso di applicare dei brillantini con diverse perlescenze color oro, che sono poi state fissate con un top coat. Questa tendenza che si può ricreare con tantissimi basi tantissimi glitter di colori diversi, si chiama ‘aurora’ proprio perché ricorda le 1000 sfumature dell’aurora boreale che, cambia colore e sfumatura, esattamente come questi brillantini che hanno dei riflessi di colori diversi in base a come la luce li colpisce. È questa la nail art perfetta per la primavera che deve replicare anche tu.

