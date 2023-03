Riconoscete questa signora? È la mamma di una conduttrice romana famosissima

Riconoscete questa donna? Oltre ad essere una vigilessa e anche la mamma di una famosissima conduttrice

Molti l’avranno sicuramente riconosciuto in quanto veramente è identica alla sua figlia famosissima. Ad aiutarvi non saranno solamente i capelli biondi e gli occhi azzurri, ma anche il suo sorriso e il suo sguardo magnetico e soprattutto i lineamenti. Per chi è di Roma sicuramente qualche volta avrà visto questa donna in divisa in quanto è una vigilessa. Aveva infatti partecipato ad un concorso per indossare e solamente del 2006 è stata chiamata grazie allo scorrimento della graduatoria. In molti quando l’hanno incontrato per strada stentavo a crederci: la mamma di una famosissima conduttrice di Mediaset, sposata a sua volta con uno degli uomini più conosciuti di Roma, si trovava per strada a gestire il traffico. Un lavoro che ha sempre desiderato di fare perché nonostante ormai avesse tutte le possibilità economiche per poter badare solamente nipotini, ha deciso di essere utile per la comunità.

Riuscito a riconoscere questa signora? Per tantissimi anni è stata la suocera di un giocatore giallo rosso

Vi abbiamo lasciato un altro indizio su chi è questa signora. Oltre alla somiglianza con sua figlia che è una delle conduttrici più famose di Mediaset che tra pochissimo tornerà anche in televisione con una nuova edizione di un famosissimo reality show, è stata anche la suocera di un calciatore della Roma. Il matrimonio tra i sua figlia e l'ormai ex genero è però il giunto al termine anche se si continua a chiacchierare ripetutamente della fine della relazione, soprattutto per la difficoltà a trovare degli accordi tra i due ex coniugi: sembra che non siano proprio disposti a posare l’ascia di guerra.

Ne parlano veramente tutti di questa separazione ormai da tempo e sembra che ne sentiremo parlare ancora per molto. Avete capito di chi stiamo parlando?

La signora che vi abbiamo mostrato in foto e Daniela, la mamma di Ilary Blasi. Alcuni forse inizialmente non l’avevano riconosciuta e con gli indizi che vi abbiamo lasciato è stato molto più facile capire che ci riferivamo proprio alla conduttrice dell’Isola dei Famosi e del suo matrimonio, ormai giunto al termine, con il calciatore giallorosso Francesco Totti. Altri invece avranno sicuramente riconosciuto la donna sin dal primo momento perché, effettivamente, guardandola con molta attenzione, è identica a sua figlia.

