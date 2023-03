Cambi climatici a Salerno e Avellino: cosa succede oggi?

Amici del Sud: benvenuti, ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni di oggi! Curiosi di scoprire qual è il tempo oggi a Salerno e Avellino e non solo? Inziamo subito!

Napoli ed area Vesuviana

Le previsioni del meteo per Napoli di oggi, indicano un clima coperto di nuvole. La descrizione attuale del cielo riguarda appunto una presenza massiccia di nuage grigi che coprono il cielo della città, in cui sarà difficile scorgere il sole o la luce diretta. L'umidità presente raggiunge il 64%, mentre i valori della temperatura si aggirano tra una media di 14.39° e variano tra una minima di 9.3° e una massima di 15.21°. La velocità moderata del vento, con velocità pari a 3.48 km/h, contribuisce ad accentuare la sensazione di freddo. La percentuale di nuvolosità attuale è al 100%.

Questa situazione implica l'utilizzo di abbigliamento pesante ed impermeabile, in grado di proteggerci dal freddo e dalla pioggia, qualora si manifestasse. Gli spostamenti, qualora non siano d'urgenza, potrebbero essere rimandati, in quanto il clima attuale non favorisce gli spostamenti periferici.

Inoltre, è consigliabile svolgere attività al chiuso, come ad esempio leggere un libro o guardare un film, o visitare le bellezze artistiche che la città offre al museo Nazionale o alla Reggia di Capodimonte.

Vi preghiamo perciò di consultare periodicamente le previsioni del tempo relative alla città di Napoli.

Avellino ed Irpinia

Le previsioni del meteo per oggi ad Avellino indicano un clima nuvoloso, con cieli completamente coperti da nubi overcast. L'umidità si attesta al 46%, mentre la temperatura media sarà di circa 15.21 gradi Celsius, con una minima di 5.26°C e una massima di 16.07°C. La velocità del vento sarà piuttosto lieve, di circa 1.87 km/h, mentre la percentuale di nuvolosità raggiungerà il 98%.

In questo contesto climatico è consigliabile organizzare le proprie attività all'interno degli edifici, magari optando per visite a musei o mostre che possano essere apprezzate indipendentemente dalle condizioni atmosferiche esterne. In alternativa, è possibile scegliere itinerari urbani al coperto, oppure godersi momenti di relax in luoghi al chiuso come caffè o ristoranti tipici dove cercare rifugio dal maltempo.

Ricordiamo inoltre che, in caso di spostamenti all'aperto, è importante dotarsi degli accessori necessari per proteggere sé stessi e i propri dispositivi tecnologici dalla pioggia o dall'umidità. In particolare, sono consigliati ombrelli resistenti e custodie impermeabili per Smartphone e tablet.

In ogni caso, resta fondamentale seguire gli aggiornamenti sul meteo dell'area tramite i canali ufficiali e prestare sempre attenzione alle eventuali allerte meteo emesse dalle autorità competenti.

Caserta e zona Matese

Buongiorno a tutti, per oggi il clima di Caserta sarà caratterizzato da nuvole (Clouds) e cielo coperto (overcast clouds). L'umidità si aggirerà intorno al 56%, mentre la temperatura media sarà di 15.7 gradi. Le temperature estreme verranno registrate rispettivamente alle ore 14:00 e alle ore 05:00, con un picco massimo di 17.05°C e un minimo di 7.68°C.

Il vento soffierà debole, con una velocità di circa 3.14km/h.

La percentuale di nuvolosità raggiungerà il 100% durante tutto il giorno.

Per affrontare al meglio questa giornata, è consigliato munirsi di abbigliamento impermeabile e proteggere bene la testa in caso di pioggia leggera. Inoltre, è possibile visitare musei, mostre o altre attrazioni al coperto per evitare l'inconveniente della pioggia. In ogni caso, non dimenticate di proteggervi dalle intemperie!

Salerno

Le previsioni del meteo di oggi per la città di Salerno indicano che ci sarà un clima nuvoloso ma con qualche raggio di sole. Il cielo avrà una copertura parziale di nuvole, con una percentuale di nuvolosità pari al 76%. L'umidità sarà del 56%, mentre la temperatura media sarà di 13.57 gradi. La temperatura minima sarà di 3.71 gradi e la temperatura massima di 13.58 gradi. La velocità del vento sarà di circa 2.75 km/h.

Data questa situazione metereologica, ti suggeriamo di portare con te un ombrello in caso dovesse piovere a tratti e indossare un capo d'abbigliamento più pesante per proteggerti dal fresco. Inoltre, potresti approfittare dei momenti in cui il sole farà capolino per fare una passeggiata in città o visitare un museo al coperto. Nonostante le condizioni meteorologiche non del tutto favorevoli, Salerno offre sempre molte opportunità e luoghi interessanti da scoprire!

Benevento e Sannio

Oggi a Benevento ci sarà un clima nuvoloso, con copertura quasi totale del cielo. L'umidità si attesterà al 54% e la temperatura media sarà di circa 15.18 gradi Celsius, con una minima di 5.8 gradi e una massima di 15.92 gradi. La velocità del vento si aggirerà sui 2.88 km/h, mentre la percentuale di nuvolosità sarà del 98%.

Alla luce di queste previsioni, ti consigliamo di vestirti adeguatamente per il clima fresco e umido che incontrerai nella città. Se hai in programma attività all'aperto, come passeggiate o gite fuori porta, ti suggeriamo di tenere a portata di mano un ombrello o un giubbotto impermeabile per proteggerti dalla pioggia che potrebbe cadere durante il giorno.

In alternativa, se sei alla ricerca di attività indoor, come musei o teatri, questo potrebbe essere il momento perfetto per esplorare la cultura locale e goderti qualche ora al riparo dalle intemperie.

Infine, ricorda di guidare con cautela sulle strade bagnate e scivolose e di tenere sempre presente le condizioni meteo durante le tue attività quotidiane. Buona giornata a Benevento!

Paestum e Cilento

Buongiorno e benvenuti alla nostra previsione del meteo per la città di Paestum. Oggi ci sarà un clima nuvoloso con nuvole coperte in cielo tutto il giorno. L'umidità sarà al 57%, con temperatura media di 15.18 gradi Celsius, minima a 7.59 gradi e massima a 15.62 gradi Celsius. La velocità del vento sarà di circa 2.35 km/h e avremo una percentuale di nuvolosità del 89%.

Vi consigliamo di prepararvi alle basse temperature, ma in generale non ci saranno particolari problemi legati alle condizioni meteorologiche che interferiscano con le attività all'aperto. Tuttavia, è consigliabile portare con sé giacche e sciarpe per fronteggiare le basse temperature.

Speriamo che la nostra previsione sia stata utile e vi auguriamo una giornata piacevole nella città di Paestum!