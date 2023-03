Uomini e Donne, Carola presa di mira dopo la scelta di Federico: ecco cosa ha fatto

Dopo la scelta di Federico Nicotera, la sua fidanzata Carola viene presa di mira sul web: ecco perché

Ieri è andata in onda la scelta di Federico Nicotera, un tronista molto amato dal pubblico di Uomini e Donne e persino dalla padrona di casa e gli opinionisti in studio. Lo stesso Gianni Sperti, il giorno della scelta, ha deciso di spendere qualche parola per Federico complimentandosi per il suo comportamento, aggiungendo che dovrebbero esserci più persone come lui a frequentare il programma della De Filippi. Alla fine del suo percorso, arriva con le corteggiatrici Carola ed Alice. Moltissimi facevano il tifo per quest’ultima, ma il cuore di Federico è tutto di Carola. “Io ti ho scelto ogni volta che sono rimasta” dichiara la corteggiatrice che diverse volte durante il percorso ha lasciato lo studio, minacciando di andar via. Forse anche questo ha fatto inimicare alcuni fan del programma, che per questo via vai, non hanno sempre creduto alla corteggiatrice.

Carola compie un gesto dopo la scelta che non piace ai fan di Uomini e Donne

Subito dopo la messa in onda della scelta di Federico Nicotera, il tronista ha iniziato a pubblicare dei contenuti che riguardano la sua nuova vita di coppia con Carola. Nelle sue storie non solo inizia a condividere il momento della scelta, ma anche alcune foto inedite che i due fidanzati si sono scattati in questo periodo prima della messa in onda.

Lo stesso però, non si può dire della sua corteggiatrice, ormai fidanzata di Federico, che decide di condividere, come prima foto in assoluto...

Dopo la scelta Carola decide di mettere sui social una fotografia in cui è ritratta da sola, scatenando la polemica. Molti si aspettavano che, come primo contenuto, scegliesse una fotografia insieme al suo fidanzato esattamente come ha fatto Federico. Non a caso subito dopo averglielo fatto notare, Carola condivide il frame della scelta. Durante tutto il suo percorso è sempre stata criticata per ciò che condivideva sui social. Alcuni sostengono che mai come questa volta non poteva permettersi il lusso di sbagliare, visto che è sempre stata accusata durante tutto il trono, di trovarsi lì solamente per farsi pubblicità sui social.

